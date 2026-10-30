El Banco Central compró US$1395 millones en octubre, el mayor monto de los últimos tres meses

Pese a haber tenido que pausar sus compras en las tres primeras ruedas de esta semana, el Banco Central (BCRA) cerró octubre con los mayores ingresos para sus reservas por intervenciones sobre la plaza cambiaria local de los últimos tres meses.

Lo logró al alzarse en la fecha con otros US$96 millones, en una jornada en la que el billete se operó más ofrecido que demandado (lo que se reflejó en una baja de $5 para la cotización mayorista, que quedó a $1534, y subió así apenas 1,12% en el mes).

Buena recuperación

Así terminó acumulando un total de US$1395 millones en el mes que, a su vez, eleva a US$15.963 millones el total en lo que va del año , muy cerca de la proyección más optimista por US$17.000 millones que había calculado a fin de 2025 para todo este año.

La entidad que conduce Santiago Bausili aprovechó que el billete estaba ofrecido y terminó cayendo un 0,32% contra el cierre de anteayer para quedarse con el 18,5% del volumen operado de contado en el día (que totalizó US$519 millones) y terminar el mes con su mejor cosecha tras los US$2163 millones comprados en julio.

No es poca cosa, tomando en cuenta que los ingresos por intervenciones habían caído a US$770 millones en agosto y US$474 millones en septiembre, el mes de menores compras de todo el 2026. Es que, de esta manera, compró casi el triple que el mes pasado, pese a la volatilidad que generó en las últimas ruedas la depreciación del real tras el resultado electoral en Brasil.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central [e]MARTIN ZABALA - XinHua

El dato de las compras del BCRA es seguido de cerca por los operadores ahora que el Gobierno ve cerradas sus posibilidades de financiamiento voluntario en el exterior (ante la sostenida suba que registra la tasa de riesgo país, que cerró hoy en su mayor nivel en un año) y también localmente, ya que, según las referencias que brinda el mercado secundario de bonos, debería validar tasas del 13% para captar los US$800 millones que le restan emitir del Bonar 2029 (AO29).

Es porque se espera que el Tesoro precisamente recurra al BCRA para comprarle dólares (aunque en los últimos días hizo algunas operaciones marginales), ahora que el lunes debe afrontar un vencimiento de US$880 millones solamente en concepto de intereses por el financiamiento recibido del FMI.

Las Reservas terminan en u$s 48.562 millones

En el día bajan u$s 1.592 millones🔴

En el mes subieron u$s 2.472 millones🟢

En el año suben u$s 7.397 millones🟢



Hoy el BCRA compro u$s 96 millones🟢 pic.twitter.com/2vbQcKUlHr — Christian Buteler (@cbuteler) October 30, 2026

Pese a la compra del día, las reservas internacionales del BCRA se hundieron en US$1592 millones en la jornada, afectadas básicamente por el movimiento de los encajes bancarios característicos de los ajustes de posiciones de fin de mes y por la caída algo mayor al 3% que registró el oro en el día, uno de sus principales componentes.

Las tenencias totales cerraron en US$48.562 millones, tras haber quedado en US$50.154 millones ayer, con lo que subieron en US$2472 millones en el mes y en US$7397 millones en lo que va del año.