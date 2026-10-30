Grupo Syngenta: cayeron un 5% las ventas globales y la empresa advirtió sobre dificultades del agro en América Latina

En un escenario de presión sobre los ingresos de los productores y mayor cautela a la hora de comprar insumos, Syngenta Group informó una caída del 5% en sus ventas globales durante los primeros nueve meses de 2026. La facturación alcanzó los US$17.300 millones, frente a los US$18.200 millones del mismo período del año pasado. En América Latina, sin contar Brasil, las ventas del negocio de protección de cultivos retrocedieron un 14%.

En su balance, difundido este viernes, la compañía señaló que “el mercado siguió enfrentando presiones sobre los ingresos agrícolas, lo que en general llevó a un comportamiento de compra más cauteloso”.

Pese a la menor facturación, Syngenta logró mejorar su rentabilidad. El EBITDA alcanzó los US$3200 millones, un 1% más que un año atrás, mientras que el margen pasó del 17,4% al 18,4%. La empresa explicó que estos resultados respondieron a una reducción de negocios menos rentables, mayores ventas de productos innovadores y un control más estricto de los costos. De hecho, según la compañía, sin la reducción planificada del comercio de granos y de otros negocios de bajo margen, sus ventas habrían crecido un 1%.

En el tercer trimestre, entre julio y septiembre, las ventas fueron de US$5200 millones, un 10% menos que en igual período de 2025, mientras que el EBITDA retrocedió un 2%, hasta los US$800 millones.

La compañía señaló que las altas tasas de interés y los fenómenos climáticos extremos llevaron a productores de América Latina a postergar compras de insumos Nera-Syngenta

Syngenta Crop Protection, el negocio de productos para controlar malezas, plagas y enfermedades, facturó US$9800 millones entre enero y septiembre, prácticamente lo mismo que el año anterior. Sin embargo, hubo diferencias entre los mercados. Mientras las ventas crecieron un 20% en China y un 6% en Europa, en este caso sobre todo por efecto del tipo de cambio, en el resto de América Latina cayeron un 14% y en Brasil, un 6%.

Según explicó la compañía, “en Brasil y en toda América Latina, la presión sobre los precios de los productos sin patente continuó afectando las ventas”. Se trata de agroquímicos cuyos principios activos ya no cuentan con protección de patente y que enfrentan una mayor competencia entre proveedores. A esto se sumaron las dificultades financieras y climáticas. “Los altos costos de los intereses y las condiciones meteorológicas extremas retrasaron algunas compras hasta el cuarto trimestre en la región”, indicó Syngenta.

La compañía informó que las ventas de productos recientemente lanzados, de mayor rentabilidad, continuaron creciendo. También señaló que el negocio de productos biológicos registró un crecimiento de dos dígitos durante el tercer trimestre, impulsado especialmente por Brasil y China.

En materia de innovación, obtuvo más de 1400 aprobaciones regulatorias durante los primeros nueve meses, entre nuevos registros, renovaciones y ampliaciones de usos. En la Argentina lanzó comercialmente la tecnología VIRESTINA durante el tercer trimestre, aunque el informe no presenta cifras específicas de facturación para el país.

Syngenta Seeds registró ventas por US$3300 millones, prácticamente sin cambios respecto del año anterior.

En los cultivos extensivos, Brasil registró un crecimiento del 13%, mientras que en el resto de América Latina el aumento fue del 5%. La empresa informó el lanzamiento en Brasil de siete nuevos híbridos de maíz de segunda, conocido allí como safrinha. Además, señaló que América Latina alcanzó un volumen récord de ventas de semillas de girasol, aunque no detalló las cantidades comercializadas.

En América del Norte, las ventas de semillas para cultivos extensivos retrocedieron un 11%, debido a una reorganización de las operaciones y a la reducción de la superficie sembrada con maíz en Estados Unidos. Las ventas de semillas hortícolas aumentaron un 2% y las de flores, un 4%.

El negocio de semillas de Syngenta facturó US$3300 millones durante los primeros nueve meses del año, prácticamente sin cambios respecto de 2025

Por su parte, la unidad Syngenta Group China facturó US$3100 millones, un 18% menos que en 2025. La compañía vinculó esa caída principalmente con la reducción de negocios de menor rentabilidad. Además, la unidad ya no incluye a la firma de fertilizantes Sinofert, que fue transferida en diciembre de 2025. Las formulaciones de marca crecieron un 16% y las semillas, sin incluir la comercialización de granos, avanzaron un 12%.

Adama, la empresa de agroquímicos que integra el grupo, facturó US$3000 millones, un 1% menos que el año anterior. En América Latina sus ventas cayeron un 5%, mientras que en América del Norte crecieron un 5%.

La compañía también anunció cambios en su conducción. Desde el 1° de noviembre, Gaël Hili, hasta ahora CEO de Adama, asumirá como presidente de Syngenta Seeds, mientras que Zhigang Hao, actual CEO de Adisseo, lo reemplazará al frente de Adama.