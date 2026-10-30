El Banco Central descartó inyectar liquidez adicional en el sistema para incentivar el consumo

CÓRDOBA.- El presidente del Banco Central, Santiago Bausili, planteó que la dinámica de crecimiento e inversión del país está dada por el sector externo. Respecto de si cambiaría la política monetaria para impulsar la reactivación, afirmó que si inyectasen más pesos al sistema, los bancos no se fondearían para dar más créditos. En cambio, “la gente diría ‘esto ya lo viví’ y se sacaría pesos de encima”. Y agregó: “Estamos trabajando mucho en construir credibilidad”.

“Creo que, si nosotros cambiásemos la postura de la política monetaria y, en lugar de poner como prioridad bajar la inflación y cuidar los agregados monetarios para que no haya excedentes en ese contexto, decimos ‘bueno, vamos a inyectar algo de liquidez adicional al sistema financiero para que haya más holgura monetaria y, con eso, incentivar el consumo’, no creo que se incentive mucha inversión. El riesgo de desanclar expectativas por hacer un giro de ese estilo es mucho más nocivo que los beneficios que podría traer . Le damos demasiado valor al potencial que nos puede proveer la política monetaria”, explicó, y graficó que la base monetaria hoy es de 4 puntos del PBI, “muy baja” para la Argentina y recién empezó a crecer en los últimos dos meses.

Tres veces repitió que la prioridad es “construir credibilidad” y admitió que no sabe si en el año electoral le van a creer. Incluso dijo que hay “más cobertura” que en 2025. “Si están todos dolarizados, no hay nada que dolarizar”, sostuvo.

Bausili expuso en un almuerzo de análisis de la coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. Apuntó que hay más solidez porque el escenario es “diferente” al de 2025: “No hay excedente de pesos en lo que tiene la gente. No partimos con un desequilibrio de stock. Es una economía que acumuló muchos dólares y va a seguir acumulando”.

“Creemos que la economía tendrá una dinámica sostenible si el proceso es sólido —respondió a una consulta sobre por qué no aflojar la política monetaria para que haya una reactivación más rápida—. No debemos perder de vista que entre 2001 y 2023 el Banco Central le entregó al Tesoro excedentes de dinero por 64 puntos del PBI. Somos cuidadosos de que no haya percepción de excedente monetario”.

Bausili dijo que en 2025 el mercado testeó la fragilidad del régimen cambiario y monetario y, por primera vez desde 1995, ganó el régimen

Consultado sobre si hay una derrota de Donald Trump en las elecciones de la próxima semana, qué pasaría con el apoyo de Estados Unidos a la Argentina, consideró que “hay un cambio” de la política exterior para América Latina y ya es bipartidaria. En ese contexto subrayó que, si pierde la elección de medio término, no influirá porque las asistencias que ofreció no necesitaron pasar por el Congreso.

Luego repitió lo que dijo ayer en la presentación del Informe de Política Económica, respecto de que en el tercer trimestre hubo “factores transitorios” que golpearon el crecimiento, entre los que incluyó los cortes de gas y las lluvias y nevadas. Ratificó que espera un cuarto trimestre “más atractivo”.

Después de exponer, compartió un diálogo con el expresidente del Banco Central, Guido Sandleris, director de Ecosur, una consultora que trabaja con la Bolsa cordobesa; enfatizó que, de cara al año electoral, “hay una experiencia”, y sentenció: “En 2025 el mercado testeó la fragilidad del régimen cambiario y monetario y, por primera vez desde 1995, ganó el régimen”.

En esa línea, agregó que las empresas que acumularon stock adelantando importaciones el año pasado terminaron “vendiendo a pérdida”. A eso le sumó que el Banco Central “demostró que con muy poca munición pudo defender” y que “en 2027 habrá mucha más munición”.

Bausili advirtió que, sin los fundamentals que hoy tiene la economía argentina, tanto el shock externo como la elección de Brasil hubieran golpeado muy fuerte al país.

Insistió en que, en materia de inflación, el Gobierno sigue trabajando para que la Argentina “converja” con los niveles internacionales. Reiteró que la economía local “sufre, en términos de crecimiento, por la inflación que importamos”, pero subrayó que “la estabilidad argentina está dada por la consistencia entre la política monetaria y cambiaria”.

El presidente del Banco Central apuntó que la “única restricción” que existe para las empresas es que manejen su capital de trabajo en dólares. Admitió que le gustaría que no esté más, la calificó de “horrible”, pero enfatizó que “afecta la economía marginalmente. “Cada vez que enfrentamos una decisión, hay que analizar los beneficios y los riesgos”, completó.

Reconoció que se mantiene ese cepo porque la Argentina todavía no tiene “estabilizadores automáticos”, como son los fondos de pensión o como lo será el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) consolidado.

Por último, dedicó un párrafo a plantear la “importancia” de que salga aprobada por el Congreso la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.