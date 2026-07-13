El Banco Central hizo hoy la mayor compra de dólares de los últimos 45 días

El Banco Central (BCRA) sacó provecho hoy de la baja demanda que tuvo el dólar en la plaza local —lo que se reflejó en el retroceso del 0,42% que anotó el mayorista al cerrar a $1482, su valor más bajo desde fines de junio— para concretar la mayor compra de reservas de los últimos 45 días.

La entidad se alzó con US$280 millones, la adquisición diaria más alta desde el 28 de mayo, cuando había sumado US$447 millones mediante intervenciones en el mercado.

Fue en una jornada en la que se operaron al contado US$498 millones, un monto inferior al promedio de julio (US$631 millones), algo que no le impidió capturar para sus reservas US$56 de cada US$100 liquidados en la rueda.

La compra del día es la mayor desde fin de mayo

De este modo, el BCRA ya acumuló en julio compras netas por US$570 millones, cifra que trepó a US$11.735 millones en lo que va del año.

La fuerte compra oficial y la baja en la cotización del billete confirman el mencionado retroceso de la demanda, que favoreció ambos resultados. “La divisa había abierto a $1492, por encima del cierre anterior, pero ya en las primeras operaciones comenzó a retroceder hasta encontrar estabilidad en la zona de $1487, nivel en el que había finalizado la rueda previa. Allí se mantuvo durante casi toda la jornada, aunque, a pocos minutos del cierre, la oferta terminó imponiéndose y el billete quebró ese piso para quedar en los $1482 mencionados”, describió el operador Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

El ingreso de divisas no se hizo notar en las reservas brutas del BCRA, que durante la jornada disminuyeron en US$517 millones, hasta ubicarse en US$48.205 millones. La caída respondió, en parte, a que más del 30% del pago de los Bonares —postergado por el fin de semana largo— tuvo como destino cuentas radicadas en el exterior. Según pudo establecer LA NACION a partir de fuentes oficiales, por ese motivo se giraron US$742 millones fuera del país.

Las reservas netas se fortalecen de cara al 2027

Pese a la baja de hoy, las reservas brutas del BCRA aumentaron en el mes US$3332 millones y se incrementaron US$7040 millones en lo que va del año. A su vez, las reservas netas, gracias a que la entidad que conduce Santiago Bausili logró renovar la totalidad de los repos pactados con bancos internacionales (US$6000 millones), extendiendo hasta septiembre de 2028 vencimientos que originalmente operaban entre este año y 2027, superan los US$10.000 millones, un máximo de la gestión Milei.

“Con la compra de hoy, el Central casi duplicó el saldo de compras que llevaba acumulado en el mes”, destacó el economista Javier Giordano, de CFA, que sigue a diario la evolución de estas variables. “El BCRA compró US$280 millones en un día. Es más o menos lo que se gastaron los argentinos en un mes durante el Mundial. Hoy te podés ir al Mundial tranquilo y no te da la sensación de que estás saqueando las reservas”, apuntó, apelando a otra métrica, su colega Fernando Marull, de FMyA Consultores.