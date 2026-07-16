El Banco Central le vendió US$920 millones al Tesoro para el pago de deuda

El Banco Central (BCRA) adquirió hoy mediante intervenciones sobre el mercado local otros US$230 millones para sus reservas. En ese camino, ya acumuló compras por US$1405 millones en lo que va del mes y por US$12.570 millones en el año.

Sin embargo, el dato más destacado es que, en apenas cuatro ruedas, no sólo recuperó los US$920 millones que le vendió el miércoles 8 al Gobierno para que pudiera afrontar el pago del 9 de julio a los bonistas (por US$4300 millones), sino que además sumó otros US$195 millones a sus reservas.

Esto fue posible porque, de acuerdo con la información reportada al cierre de cada jornada, el BCRA compró US$280 millones el lunes; US$532 millones, el martes; US$73 millones, el miércoles y US$230 millones, hoy.

Ya algo se veía en el movimiento de depósitos en ars y ME del Tesoro y los datos monetarios lo confirmaron: El tesoro le compró al BCRA el 8/7 u$s 920 millones.



De esta manera, calculamos que le lleva comprado al BCRA u$s 6.800 millones en lo que va del año.



En el programa… pic.twitter.com/IIlrlKJL2z — Salvador Vitelli (@SalvadorVitell1) July 16, 2026

El miércoles pasado, el Tesoro Nacional utilizó $1,37 billones que tenía depositados para comprarle al BCRA los US$920 millones. “Ya algo se veía en el movimiento de los depósitos oficiales en pesos y en moneda extranjera, pero los datos monetarios recién ahora lo confirmaron”, explicó el economista Salvador Vitelli, de Romano Group.

La magnitud de ese egreso ayudó a explicar el empeño que mostró el ente monetario en las últimas jornadas por seguir incorporando divisas a sus reservas. Algo que, por ejemplo, volvió a quedar en evidencia hoy, cuando se quedó con el 36,8% del volumen operado en el mercado de contado, pese a que el dólar —que había mostrado una fuerte oferta entre el lunes y el martes— volvió a exhibir una demanda más firme entre ayer y hoy.

Ese cambio también se reflejó en la cotización del dólar mayorista, que avanzó $4,50 entre ambas ruedas ($3 ayer y $1,50 hoy), al pasar de $1471,50 al cierre del martes a $1476 este jueves.

Dólar archivo - Shutterstock

“La divisa abrió hoy por encima del cierre previo, en $1476, pero rápidamente comenzó a ceder de manera escalonada hasta tocar un mínimo intradiario de $1473. En ese nivel encontró soporte y recuperó terreno hacia la zona de apertura, antes de alcanzar un máximo de $1478, que duró poco porque reapareció la oferta y el precio volvió a ubicarse cerca de los valores iniciales", explicó Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

Para otros analistas existen, además, otros motivos detrás de este nivel de intervención. Uno sería la intención oficial de evitar una mayor apreciación del peso para morigerar los reclamos de distintos sectores productivos. El otro, reforzar la posición de reservas de cara a 2027 para afrontar ese período con un balance más sólido que contribuya a disipar eventuales temores de los operadores.

Compras del BCRA por presidencia

Respecto de este segundo objetivo, el panorama para que el BCRA siga acumulando reservas luce ahora más despejado para lo que resta del año. “Con la operación del miércoles calculamos que el Tesoro ya le compró al BCRA unos US$6800 millones en lo que va del año. Si se tiene en cuenta que en el programa financiero presentado semanas atrás se había previsto un total cercano a US$6700 millones, es muy probable que esa haya sido la última compra del Tesoro en 2026″, señaló Vitelli.

De este modo, la entidad que conduce Santiago Bausili habría quedado liberada de seguir abasteciendo la demanda oficial de divisas. Hasta ahora, el Tesoro absorbió el 53,5% de los dólares que el Banco Central adquirió en el mercado a lo largo de 128 ruedas, lo que le permitiría profundizar la acumulación de reservas durante la segunda mitad del año, aun cuando la oferta de divisas sea algo menor que la observada en los últimos meses.