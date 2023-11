escuchar

El Banco Central (BCRA) no pudo mantener su racha compradora de reservas en la jornada debut del nuevo dólar exportador, un tipo de cambio que ronda los $618, tomando en cuenta que permite a los beneficiarios liquidar apenas la mitad de lo que demuestren haber vendido al exterior por la plaza oficial (a $355,95, según el cierre de hoy) y el resto ingresarlo mediante el mercado bursátil por el dólar contado con liquidación (CCL) que opera hoy a $880,40 en promedio hasta el final de la administración Fernández.

No es un dato que sorprenda: se descontaba que la readecuación de sistemas iba a complicar las operaciones (hay que recordar que la medida se comunicó formalmente ayer ya avanzada la tarde y en vigencia de un feriado), algo que incidió sin dudas en el derrumbe del 55% que mostró en la rueda del día el volumen operado (fue de apenas US$146 millones).

“La fuerte baja del volumen fue por lanzamiento del nuevo programa de incremento exportador de 50 y 50 con el decreto 597/2003, que modificó el 70/30 que había terminado el viernes, ya que los bancos no tenían los formularios actualizados. Si el BCRA no vendió es porque por el lado de la importación sigue todo frenado, no se autorizan pagos”, explicaron desde ABC Mercado de Cambios.

A lo explicado se suman las dudas sobre el impacto que la oferta oficial tendrá entre los productores o exportadores con mercadería por vender, dado que, si bien el tipo de cambio oficial ahora vigente es el mayor ofrecido por este Gobierno -aún desde que están vigente todas las versiones por Programa de Incentivo Exportador (PIE) con que intentó mejorar la posición de reservas del BCRA-, se teme que la expectativa de una potencial unificación o liberación del tipo de cambio apenas asuma la próxima administración le juegue en contra .

La evolución de los tipos de cambio y los regímenes de exportación.

Con el nuevo dólar 50/50, el Gobierno intenta evitar otra devaluación oficial del peso. Claro que, a la vez, supone un paso más en el desdoblamiento cambiario y deja en vigencia el dólar para exportación “más alto en términos reales desde que comenzaron las devaluaciones segmentadas”, es decir, “desde el 12 de abril último cuando comenzó el mercado de cambios oficial desdoblado, lo que se mantuvo de manera ininterrumpida, con el dólar Soja 3″, explicó el economista Salvador Vitelli, de Romano Group.

El tema es que, a la vez, se eliminó la posibilidad de que los exportadores tenían de suscribir Lediv, opción que sólo mantuvo para las entidades financieras que actúen por cuenta y orden de los importadores. Son letras ajustables por el tipo de cambio , creadas a mitad del año pasado, pero que habían comenzado a ser muy demandadas por los exportadores en los últimas semanas, lo que hizo saltar su stock de US$3000 millones a más de US$4500 millones en cuestión de días.

Sin ese reaseguro habrá que ver cómo reacciona la oferta en este contexto. “Será clave ver si hay reajuste en el ritmo de deslizamiento del dólar oficial que permitirá el BCRA (lo que a juzgar por el dato del día no sucederá) para ver la reacción de los exportadores frente a estas medidas y las que se pueden anticipar que tomará el nuevo presidente electo. Solamente entonces tendremos idea del saldo diario que podrían dejar estar 12 ruedas que restan hasta el cambio de Gobierno”, explicaron los analistas de Delphos Investment.

Por lo pronto, la continuidad de las recompras sería clave para evitar que la crítica situación de las reservas se deteriore aún más.