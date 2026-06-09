El Banco Central prepara nuevas garantías para refinanciar deuda por US$6000 millones

El Banco Central comenzó a preparar nuevas garantías para refinanciar los préstamos repo por US$6000 millones que vencen entre fines de 2026 y comienzos de 2027. Según confirmó a LA NACION una fuente con conocimiento directo de las conversaciones, los bonos en dólares que recibió esta semana de parte del Tesoro podrían integrar el menú de colateral de una nueva operación destinada a extender esos compromisos financieros.

El movimiento quedó formalizado este martes mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Allí se dispuso el canje de bonos ajustados por inflación que estaban en cartera del Banco Central por una canasta compuesta por títulos nominados en dólares: un 66% del Bonar AL35 y un 34% del Bonar AE38.

La operación fue interpretada por el mercado como un paso previo dentro de las negociaciones que el Gobierno mantiene con bancos internacionales para refinanciar los repos obtenidos durante los últimos 18 meses. Se trata de créditos que permitieron fortalecer las reservas internacionales y que fueron garantizados con activos financieros de la autoridad monetaria.

Un repo —abreviatura de repurchase agreement— es una operación mediante la cual una entidad obtiene financiamiento entregando bonos como garantía, con el compromiso de recomprarlos en una fecha futura determinada. En este tipo de transacciones, la calidad y liquidez del colateral resulta un elemento central para los acreedores.

Hace unas semanas, la agencia Bloomberg informó que funcionarios argentinos mantienen conversaciones con entidades financieras internacionales para unificar los tres repos vigentes en una única operación y extender sus vencimientos hasta 2028 o incluso más allá de las elecciones presidenciales de 2027.

Actualmente, el Banco Central acumula tres operaciones repo por aproximadamente US$6000 millones. El primero fue por US$1000 millones, luego se sumó otro por US$2000 millones y, más recientemente, una tercera línea por US$3000 millones liderada por bancos internacionales. Los vencimientos de capital se concentran entre octubre de 2026 y abril de 2027.

La estrategia ya había sido anticipada por las propias autoridades monetarias. Durante su exposición en el 43° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, señaló que la entidad avanza en la refinanciación anticipada de los repos por US$6000 millones como parte del fortalecimiento de las herramientas financieras y cambiarias de la institución.

El objetivo es reducir las necesidades de financiamiento en un período particularmente exigente. Diversas estimaciones privadas proyectan que 2027 concentrará importantes vencimientos de deuda soberana y obligaciones financieras del sector público, además de coincidir con el calendario electoral presidencial.

El movimiento del Banco Central ocurre, además, en paralelo a otra negociación que encabeza el Ministerio de Economía. Como informó LA NACION, el Gobierno busca cerrar un esquema de garantías con organismos multilaterales para respaldar futuras operaciones de financiamiento destinadas a cubrir vencimientos de deuda en moneda extranjera.

Las conversaciones involucran al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y también a la CAF, que analiza participar con una garantía adicional. La intención oficial es utilizar esos respaldos para mejorar las condiciones de financiamiento y ampliar las fuentes de crédito disponibles para el país.

En los hechos, tanto la refinanciación de los repos como las garantías multilaterales forman parte de una misma estrategia: despejar el perfil de vencimientos de los próximos años y reducir los riesgos asociados al programa financiero de 2027.