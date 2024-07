El Banco Central volvió a vender y cedió en julio US$181 millones de sus reservas

Escuchar

El Banco Central (BCRA) cerró hoy el segundo mes de la gestión Milei con saldo negativo por sus intervenciones sobre el mercado de cambios tras tener que aportar al mercado otros US$81 millones para mantener la cotización oficial del dólar en los niveles que el Gobierno juzga apropiados para sostener el proceso de baja en la inflación en marcha.

Concretó de este modo la sexta venta neta consecutiva de un total de once a lo largo del mes, lapso en el que se desprendió de US$405 millones, es decir, a razón de US$67,5 millones por jornada.

La venta del día resultó menor a la que parte del mercado esperaba, tomando en cuenta que en la fecha debe pagar unos US$167 millones para honrar el primer pago del Bopreal, el bono en dólares que emitió para reprogramar la deuda heredada por importaciones de la administración Fernández. Hasta aquí la información no discrimina si la cifra reportada incluye o no dicho pago.

Pero lo nueva pérdida fue lo que determinó que, tras ceder US$47 millones durante junio por esta vía, un mes después haya terminado sacrificando US$181 millones, es decir, un monto 3,8 veces mayor.

Los datos finales del mes llegaron en una rueda en la que el volumen operado volvió a crecer -impulsado por la demanda-, para escalar hasta los US$471,8 millones (mayor nivel en 45 días), lo que muestra que el ente monetario debió poner el 17,2% de las divisas operadas por la plaza oficial en el día.

Fue en una rueda en la que, además, el BCRA hizo caer $0,50 la cotización del dólar mayorista (que cerró a $929 y $932 para la compra y venta, respectivamente), para evitar que se aleje de la pauta de ajuste del 2% mensual definida tras la última megadevaluación, ya que -hasta ayer- había subido poco más de 2,2%.

De este modo, el tipo de cambio mayorista “subió 2,19% en julio y en el año acumula15,28% de aumento”, consignó el operador y analista, Gustavo Quintana, de PR Cambios.

Claro que, por el diferencial con la tasa de inflación local y habida cuenta los movimientos que el resto de las divisas registraron, el índice de Tipo de Cambio Real multilateral (ITCRM) que elabora el propio BCRA cayó otro 1,9% en el mes, con lo que ya se encuentra “47% por debajo del 13 de diciembre de 2023 (luego de la devaluación) y 10% por debajo del 11 de agosto del año pasado (previo a la devaluación de agosto). Es el menor nivel desde diciembre de 2017 (excluyendo el final del gobierno anterior)”, hizo notar el economista Federico García Martínez, poniendo el foco en una de las variables que desalienta la oferta de divisas por la plaza oficial.

En julio, el ITCRM cayó 1,9%; se encuentra 47% por debajo del 13/12/2023 (luego de la devaluación) y 10% por debajo del 11/08/2023 (previo a la devaluación de agosto). Es el menor nivel desde diciembre de 2017 (excluyendo el final del gobierno anterior). pic.twitter.com/PFUL7wYyDG — FGM (@fegarciam) July 31, 2024

La pérdida de reservas está, por ahora, en línea con las proyecciones de ceder unos US$3000 millones durante el trimestre en curso que el propio BCRA validó en los acuerdos con el FMI. Claro que ese deterioro se inició un mes antes y fue tomando un dinamismo que provoca intranquilidad en el mercado, además de postergar cualquier ilusión de un rápido desarme del cepo cambiario.

De hecho, no sólo devolvió las reservas totales del BCRA a un nivel que no mostraban desde fines de febrero (cerraron el mes en US$ 26.399 millones, según el dato preliminar, mostrando una baja de US$593 millones en la jornada y llegando a un mínimo desde fin de enero), sino que también hundió su tenencia neta (que se había aproximado a cero en mayo) hasta un nivel que va de los -US$3100 a -US$6700 millones, de acuerdo a cómo se computen.

Esto explica las complicaciones que enfrentan los bonos de la deuda externa para revalorizarse, aun cuando el Gobierno anuncia y re anuncia que tiene ya parte de los fondos para honrar su pagos y avanza en una estrategia financiera para asegurar la parte que le falta. La tasa de riesgo país se mantiene por encima de los 1500 puntos, tras haber tocado un piso de 1148 unidades a fin de abril pasado.

Sin embargo, luego de los trascendidos de la reunión de ayer en MECON, los futuros sufren importantes caídas (2/2)



Mucho más análisis en informe privado 📨 pic.twitter.com/MOSjUvt6Hf — Andrés Reschini (@adreschini) July 31, 2024

En este sentido sorprendieron las afirmaciones que, según distintos asistentes, habrían realizado ayer funcionarios relevantes del equipo económico en la reunión mantenida con agentes de liquidaciones y dueños de casas de Bolsa para pedirles que “militen” el recientemente abierto blanqueo de capitales.

Según los testimonios que circularon luego de ese encuentro por redes, al momento de hablar de la situación de las reservas, los funcionarios sostuvieron que el déficit energético estacional registrado en el último bimestre sería el que explica el 100% de la caída de las reservas (excluyendo el pago de Bonares y Globales), algo que dejaría de restar desde este mes y permitiría volver a aportar divisas desde septiembre.

Por esta razón, y un saldo de giros con los organismos multilaterales (que, tras haber sido deficitario neto en unos US$2100 millones en los últimos meses pasaría a ser positivo en unos US$1200 millones en agosto, siempre según estas fuentes), el proceso de caída en las reservas estaría cerca de tocar su piso en las próximas semanas, para empezar ya un nuevo ciclo de recuperación en la parte final de año.

Por lo pronto, las próximas semanas demostrarán si estas previsiones son acertadas o no, pero lo que puede globalmente ayudar es la expectativa de inicio de un recorte de tasas en los Estados Unidos, que se instala en los mercado tras la reunión de la Reserva Federal de hoy.

