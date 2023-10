escuchar

WASHINGTON.- El Banco Mundial dijo que todavía es “demasiado pronto” para hablar de una hiperinflación en la Argenitna, y remarcó la importancia de tener “cuentas fiscales disciplinadas” para poder controlar el alza del costo de vida.

William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, también amplificó los reparos a la dolarización en una conferencia de prensa en Washington, al indicar que puede ser útil para gestionar las expectativas de inflación, pero que si no se alinean las cuentas fiscales, se terminan sumando “otros problemas”.

“ Es demasiado pronto para hablar de hiperinflación, hiperinflación definida como una inflación del 50 por ciento mensual, y no hemos llegado a ese punto”, dijo Mahoney al responder preguntas de periodistas argentinos en su conferencia. “Por otro lado, es razonable seguir destacando que tener cuentas fiscales disciplinadas y bajas tasas de un crecimiento monetario apropiado es absolutamente clave para controlar la inflación, y hasta que podamos controlar las cuentas fiscales no hay alternativa”, ahondó el economista.

Maloney presentó el informe “Conectados: Tecnologías digitales para la inclusión y el crecimiento”, con las últimas proyecciones del organismo multilateral para la región. La Argentina sufrirá una caída 2,5% del PBI este año , y una recuperación del 2,8% el año próximo, indica el trabajo. Mahoney no brindó las proyecciones para la inflación , que este año se estima que cerrará cerca del 200%, según las proyecciones privadas.

El mensaje principal que dejó el economista es que la Argentina necesita encaminar sus cuentas públicas para domar la inflación, justo luego de que el “plan platita” lanzado por el ministro de Economía y candidato presidencial del oficialismo, Sergio Massa, sumó alrededor de un punto y medio del producto bruto al déficit fiscal de este año, una ampliación de la brecha fiscal que, para la oposición, puso al país en camino a una nueva hiperinflación. Para Mahoney, la disciplina fiscal es crucial.

“Y eso se aplica a la dolarización. La dolarización es útil para gestionar las expectativas de inflación porque el Banco Central no puede imprimir dinero, por lo que eso resuelve un problema, pero no lo hace porque si no alineas las cuentas fiscales entonces acabas con otras distorsiones y otros problemas”, indicó. “Así que hay todo un paquete de equilibrio fiscal y creación de confianza en que si el gobierno se toma en serio el control de la inflación, eso también es necesario”, agregó.

El Banco Mundial dijo que América Latina y el Caribe logró importantes avances en resiliencia macroeconómica en las décadas anteriores y atravesó las múltiples crisis de la post pandemia con relativo éxito. Sin embargo, de acuerdo con un nuevo reporte del Banco Mundial, el crecimiento sigue siendo insuficiente para reducir la pobreza y crear empleos, mientras las restricciones fiscales limitan la posibilidad de hacer las inversiones necesarias.

El informe estima que el PBI regional crecerá un 2% en 2023, ligeramente por encima del 1,4% proyectado anteriormente, pero aún por debajo del de todas las demás regiones del mundo. Se esperan tasas del 2,3 y 2, por ciento para 2024 y 2025. Estas tasas, similares a las de la década de 2010, “no son suficientes para lograr los avances tan necesarios en materia de inclusión y reducción de la pobreza”, advirtió el organismo. A diferencia de la Argentina, la región si ha logrado importantes avances para bajar la inflación, y algunos bancos centrales, como el de Brasil, ya han comenzado a bajar su tasa de interés.

“La región ha demostrado ser en gran medida resiliente a los diversos shocks externos posteriores a la pandemia, pero lamentablemente el crecimiento sigue siendo anémico”, dijo Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, en un comunicado difundido por el organismo multilateral.

“Los países deben encontrar urgentemente formas de impulsar la inclusión y el crecimiento, mejorar la gobernanza y generar consenso social. Las soluciones digitales pueden ser parte de la respuesta, ya que ayudan a complementar las reformas estructurales para aumentar la productividad, mejorar la prestación de servicios para la población y respaldar la eficiencia del gobierno. Vemos aquí una gran oportunidad para la región”, agregó.