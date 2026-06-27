El Banco Nación suma un crédito UVA para afrontar la mora en los hogares
La entidad financiera incorpora una nueva herramienta que permite refinanciar obligaciones de consumo en situación irregular con un plazo de hasta 120 meses y una tasa fija de 12%
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En un contexto donde la mora en los hogares argentinos cada vez preocupa más, el Banco Nación (BNA) anunció una línea UVA para regularizar la deuda. Se trata de una “herramienta para acompañar a individuos con deudas de consumo en situación irregular” con una tasa fija de 12% TNA (tasa nominal anual) y un plazo de hasta 120 meses.
La morosidad es una problemática que cada vez toma más peso: el último Informe sobre Bancos realizado por el Banco Central (BCRA) mostró que la morosidad de las familias llegó al 12,1% en abril, 0,5 puntos porcentuales más en un mes, y que acumula unos 8,4 puntos respecto de hace un año. De esa forma, alcanzó su mayor nivel en 22 años, dado que son cifras que no se registraban desde 2004.
Ante ese panorama, el BNA lanzó el Programa de Regularización de Clientes en Situación de Morosidad, el cual tiene como objetivo que sus clientes regularicen su situación financiera a partir de un conjunto de soluciones financieras.
Este viernes la entidad informó en un comunicado la incorporación de una línea de crédito que contempla la posibilidad de refinanciar deudas originadas en pesos o bajo modalidad UVA, con actualización por CER. “La propuesta busca ampliar las opciones de refinanciación disponibles y ofrecer un instrumento que permita ordenar compromisos vencidos, facilitar la recuperación de la capacidad de pago y sostener el cumplimiento de las obligaciones en el tiempo”, indicó.
Además se destaca que “la tasa de interés será diferencial según el perfil del usuario”: quienes perciban sus haberes a través del Banco accederán a una TNA fija del 12%, mientras que para el resto de los usuarios será del 14%. “Para mantener la tasa preferencial, el interesado deberá conservar el cobro de sus haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo”, marcó el BNA.
El crédito está dirigido a usuarios en situación irregular clasificados dentro de las categorías 3, 4 o 5, según las normas de clasificación de deudores del Banco Central (BCRA). Pueden acceder a esta ayuda quienes cumplan con los siguientes requisitos:
- Personas en actividad laboral, jubilados y/o pensionados que perciban sus haberes a través del Banco Nación.
- Autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus haberes en la entidad.
- También podrán incluirse deudores monoproducto amparados por la normativa para Microempresas/Emprendedores, siempre que integren cartera de consumo.
“La línea estará vigente a partir del lunes 29 de junio, y para solicitar esta refinanciación o para recibir más información, los clientes deberán acercarse a nuestras sucursales”, cerró el Banco Nación.
El “kit de soluciones” del Banco Nación
A fines de mayo, el BNA anunció que lanzaba un “kit de soluciones” para que clientes puedan ordenar sus obligaciones financieras “de manera sostenible y previsible”. El viernes pasado agregó un préstamo personal de unificación de deudas con el objetivo de evitar el pasaje a mora para preservar el historial crediticio.
Estas son todas las opciones que ofrece el BNA para refinanciamiento de deudas:
- Préstamo personal de unificación de deudas: es un crédito que permite unificar múltiples deudas en una sola cuota mensual. Está dirigida a personas con cuotas vencidas e impagas en el BNA, en situación crediticia 1 o 2. La herramienta se estructura bajo la modalidad UVA, con la opción de cobertura CER-CVS, que permite al cliente abonar la cuota ajustada por salario. Ofrece un financiamiento de hasta el 100% de la deuda consolidada, con un máximo de $100 millones. Es sin desembolso de efectivo al cliente, ya que el préstamo se aplica directamente a la cancelación de las obligaciones. Tiene una afectación de ingresos del 25% bajo esquema UVA, en línea con criterios prudenciales de evaluación crediticia.
- Consolidación de deudas: es un préstamo personal destinado a personas que perciben sus haberes a través del Banco Nación con situación regular o irregular no judicializada. Esta herramienta permite unificar todas tus deudas (tanto en el BNA como en otras entidades) en un solo crédito, lo que facilita la administración de los compromisos y la organización del esquema de pagos. La línea contempla tasa fija, plazos de hasta 72 meses, una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y montos de hasta $100 millones.
- Refinanciación de saldos de tarjeta de crédito: está disponible para clientes que registran hasta 90 días de atraso en el pago de una tarjeta de crédito emitida por la institución. Posibilita reestructurar saldos pendientes de hasta $10 millones, con plazos de hasta 60 meses y una TNA vigente del 35%. La operatoria contempla el mantenimiento de la tarjeta, el inicio del pago de las cuotas en el próximo resumen y adecuaciones temporales en los límites de compras. Para situaciones con más de 90 días de atraso, el Banco Nación dispone de alternativas de financiación para extender los pagos en hasta 96 meses, pero están sujetas a evaluación crediticia y condiciones vigentes.
- Evaluación personalizada: cada solicitud es analizada de manera individual por los equipos especializados del BNA, que consideran el perfil del usuario, su situación financiera y las características de las obligaciones a reorganizar. Este enfoque permite ofrecer alternativas adecuadas a cada necesidad, promoviendo una administración responsable de los compromisos asumidos.
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