Banco Nación: cuáles son las opciones que ofrece a sus clientes para refinanciar deudas

El Banco Nación (BNA) anunció el lanzamiento de un plan de diferentes opciones para que sus clientes puedan refinanciar sus deudas. Se trata de un “kit de soluciones” que la entidad financiera ofrece para que puedan ordenar sus obligaciones financieras “de manera sostenible y previsible”.

El "kit de soluciones" del Banco Nación permite a sus clientes a financiar sus deudas Getty Images

La noticia se dio a conocer el pasado martes 26 de mayo. El BNA informó en un comunicado que “cuenta con alternativas que permiten reorganizar compromisos financieros, reducir el monto de las responsabilidades mensuales y extender plazos de pago, según la situación de cada cliente”.

Y agregó: “A través de estas herramientas, el Banco Nación acompaña a sus clientes en la reorganización de sus compromisos financieros, brindando soluciones que favorecen una administración ordenada, previsible y sostenible de su economía personal”.

Los clientes del BNA interesados en este plan pueden acercarse a cualquier sucursal para recibir asesoramiento y conocer las opciones disponibles. También está la posibilidad de consultar la información y requisitos vigentes en el sitio oficial de la entidad financiera.

Las opciones que el Banco Nación ofrece a sus clientes para refinanciar deudas

Todas las alternativas que ofrece el BNA para financiar deudas