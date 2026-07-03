El Banco Central extiende préstamos con bancos internacionales por US$6000 millones

El Banco Central (BCRA) concretó hoy el primer paso de la estrategia general que el Gobierno lleva adelante para intentar asegurarse una amplia disponibilidad de dólares en la previa de las elecciones presidenciales del año que viene y contar, además, con los recursos necesarios para honrar todos los compromisos de deuda.

Lo hizo al conseguir sellar la refinanciación hasta 2028 de los repos —préstamos— ya pactados con bancos internacionales.

“El Banco Central de la República Argentina canceló la totalidad de sus operaciones de pase pasivo (vigentes por un monto total de US$6000 millones) y concertó una nueva por el mismo monto con 10 bancos internacionales de primera línea, con vencimiento en septiembre 2028″, difundió oficialmente la autoridad monetaria.

“A través de esta nueva transacción, el BCRA refinanció la totalidad de los vencimientos de estos instrumentos previstos para el 2026 y 2027. Esta medida fortalece su posición de liquidez en moneda extranjera y mejora la previsibilidad de su flujo de divisas, favoreciendo un funcionamiento ordenado del mercado de cambios local”, completó.

A eso se agregarían en los próximos meses los créditos que ya está gestionando con bancos internacionales el Tesoro Nacional, tras la publicación reciente del Decreto 478/2026, que avaló esta operación de financiamiento con garantías cedidas por organismos multilaterales —BID, Banco Mundial y otros— por hasta US$5000 millones. Se trata de un camino alternativo por el que se busca “refinanciar” la deuda que va venciendo “a la tasa más baja posible”, como explicó días atrás el ministro de Economía, Luis Caputo.

La experiencia de la previa de los comicios de 2025, cuando se dolarizó la mitad de la base monetaria, sin duda convenció al equipo económico de comprar anticipadamente seguros tendientes a reducir la volatilidad que trae cada año electoral.

“Al igual que en la última transacción, esta operación se instrumentó utilizando títulos Bonar disponibles en la cartera del BCRA. En la subasta realizada el 30 de junio, el BCRA recibió ofertas por US$8250 millones, superando ampliamente el monto licitado y demostrando la confianza sostenida de bancos internacionales en el ordenamiento macroeconómico de la Argentina y en el fortalecimiento del balance del BCRA”, sostuvo.

Anoche, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, anunció que el equipo económico explicará en detalle cada una de las fuentes de financiamiento y afirmó que el programa está “completamente cerrado, no solo para 2026, sino también para 2027”.

“Vamos a mostrar que 2027 será menos desafiante que 2026 en términos de las fuentes de financiamiento que necesitamos desarrollar, dado los buffers en los que ya estamos trabajando”, aseguró.

La incertidumbre política suele traducirse, en el mercado cambiario, en una menor oferta de divisas —por la expectativa de una posible devaluación después del veredicto de las urnas— y, a la vez, en una mayor demanda de dólares. Eso, por lo común, obliga al BCRA a redoblar esfuerzos para evitar que esa presión derive en un salto del dólar.

El Gobierno, que ya envió las comunicaciones formales a los mercados para cumplir con el pago de unos US$4300 millones a los bonistas en una semana , enfrentará en 2027 vencimientos de Bonares y Globales por casi US$10.000 millones. A ese monto se suma el pago del A02027, emitido este año localmente, y unos US$1100 millones que el BCRA debe cancelar por la última serie de Bopreales, aquella serie de bonos emitidos para cancelar la deuda asumida vía SIRA con importadores durante la administración de Alberto Fernández.

También se agregan los compromisos asumidos con los organismos internacionales, entre los que se destacan los US$7700 millones que habría que cancelarle al Fondo Monetario Internacional (FMI). Todo eso llevaría el total de pagos por atender a una cifra cercana a los US$24.000 millones, “cifra cercana a un triple de los que se enfrentaron (y en parte restan enfrentar) durante el presente año”, según un informe de GMA Capital.