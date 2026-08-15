Peter Thiel pone un pie en Vaca Muerta con una apuesta por una petrolera argentina

Luego de su llegada a la Argentina, el multimillonario y dueño de Palantir (cofundador junto a Elon Musk de PayPal), Peter Thiel, hizo su primera gran apuesta en el país, y en el sector energético que hará funcionar la inteligencia artificial a futuro: el excéntrico empresario compró acciones de una petrolera argentina que opera en Vaca Muerta.

El magnate de Silicon Valley adquirió acciones de Vista, la empresa petrolera de Miguel Galuccio, que tiene una significativa presencia en el yacimiento. El dato fue informado a través de un “Form 13F” (un informe trimestral) presentado a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos por Thiel Macro LLC, el fondo vinculado al inversor de origen alemán.

Las acciones de Thiel

El fondo de inversión informó ante la SEC una posición de 1.189.792 ADS de Vista, valuada en aproximadamente US$76 millones al cierre del segundo trimestre de 2026 (la segunda posición más alta detrás de Amazon). La tenencia representa alrededor del 18% de la cartera bursátil reportada por Thiel Macro y equivale a una participación del 1% del capital de Vista. LA NACION consultó a la empresa argentina, pero desistieron de hacer comentarios.

Vista integra una cartera altamente concentrada de apenas ocho compañías, junto con nombres como Amazon, Vistra, American Electric Power, DTE Energy, FirstEnergy, CMS Energy y X-energy. La composición del portfolio refleja una fuerte apuesta por la energía y la generación eléctrica.

La presentación ante la SEC fue realizada el 14 de agosto de 2026 y declara una cartera de US$418,7 millones. La fecha de las posiciones es al 30 de junio de 2026. Esto quiere decir que la presentación revela ahora posiciones que el fondo tenía al cierre del segundo trimestre.

La información sobre la apuesta de Thiel en Vaca Muerta fue reflejada también en una nota de Bloomberg de hoy.

En ese sentido, Thiel parecería estar haciendo una apuesta a que la próxima revolución de la IA no se va a ganar sólo con chips y software, sino que tendrá ventajas además quien tenga una posición dominante en el sector de la energía para hacer funcionar los centros de datos. Vaca Muerta, y particularmente Vista, aparecen en ese radar.

Vista es la principal exportadora de petróleo de la Argentina. Fue fundada en 2017 por Galuccio y produce, según Bloomberg, unos 160.000 barriles de petróleo y gas por día, y exporta el 70%. Está enfocada en Vaca Muerta.

De visita en el país, Thiel compró una mansión en Barrioparque, fue a ver un superclásico entre Boca y River y participó en un torneo amateur de ajedrez en un club porteño. En abril se reunió con el presidente Javier Milei. El primer mandatario argentino contó que Thiel le preguntó por la probabilidad de que las reformas se sostengan y por los impuestos a los ricos en el país.

El millonario Peter Thiel mantuvo reuniones con el presidente Milei en la Casa Rosada tras su mudanza a Argentina Archivo

Con Milei, se reabrieron los mercados de capital internacionales para petroleras. Además, hay una fuerte apuesta a la infraestructura energética como el oleoducto VMOS de Vaca Muerta, donde Vista tiene participación. Hay otras empresas, como Chevron y Harold Hamm.

Los datos de Vista

En el segundo trimestre de este año, la producción total de Vista alcanzó los 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boe/d), un incremento del 32% respecto del mismo período de 2025, impulsado por el desarrollo de los activos de la compañía en Vaca Muerta, así como también la consolidación de los activos de Equinor a partir de mayo.

Según informó la empresa, la producción de petróleo fue de 135.000 barriles por día, con un crecimiento interanual del 33%. El costo de extracción (lifting cost) fue de $4,5 dólares por boe, un 4% menor en comparación con el mismo período de 2025. En tanto, las exportaciones de petróleo aumentaron un 54% interanual, alcanzando los 8.6 millones de barriles durante el trimestre y representando el 72% del volumen total de ventas de petróleo de la compañía. Desde la compra de los activos de Petronas en abril de 2025, Vista es el mayor exportador de crudo del país.

Miguel Galuccio

El 23 de abril pasado, el Presidente, junto al canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada a Thiel, presidente de Thiel Capital LLC. Además, estuvieron presentes Matt Danzeisen, gestor de cartera de Thiel Capital LLC y Matias Van Thienen, socio de Founders Fund.

Las ideas libertarias funcionaron como un imán entre el mandatario y el fundador de la empresa de tecnología de datos Palantir, según le dijo a BBC uno de los invitados a aquel primer encuentro, que tuvo lugar en mayo de 2024.

“Es un anarcocapitalista que encuentra a un anarcocapitalista que está llevando las cosas a la realidad y que está funcionando”, dijo Milei sobre Thiel en Neura.

“¿Cómo se sostiene esto en el tiempo?“, le preguntó el hombre que cree que el apocalipsis está cerca a Milei en la reunión formal en Casa Rosada. “Me pareció muy interesante el punto que hizo. Él reconoce y está al tanto de los logros, pero me hizo la pregunta más inteligente: ¿cómo se sostiene esto en el tiempo?“, dijo Milei.

“Le conté que una cosa es la gestión, que subió el PBI, que bajó la inflación, que sacamos 14 millones de personas de la pobreza. Y está el rol de la política. Le expliqué que un partido distrital en Argentina puede estar diez años para sacar el partido. Mi hermana en seis meses armó uno nacional, en los veinticuatro distritos, y ganamos dieciséis de los veinticuatro en la última elección”, agregó.

“La política es clave. Si no está la estructura para que la gente lo vote tampoco funciona. Y lo que le dije es que lo que garantizaba el resultado a largo plazo es la batalla cultural”, agregó el Presidente y cerró: “Cuando hablamos de la batalla cultural, me planteó el tema del impuesto a la riqueza. Más allá de la cuestión técnica, hay que preguntarse si la envidia está bien o mal. Y está mal”.

El Gobierno presentó en el Congreso el Super RIGI semanas atrás, una iniciativa que busca dar fuertes beneficios a los proyectos de inversión de US$1000 millones, principalmente en sectores que actualmente no tienen presencia en el país, entre otros, inteligencia artificial y grandes data centers, baterías de litio, reactores nucleares pequeños (SMR), biotecnología avanzada, semiconductores, hidrógeno verde o de bajas emisiones, GNL, vehículos eléctricos, paneles solares y turbinas eólicas, industria aeroespacial, cadena de valor del uranio y nuevos productos petroquímicos.

¿Quién es Thiel?

Thiel es dueño de Palantir Technologies, la dominante compañía de almacenamiento masivo de información, inteligencia artificial y seguridad con fuerte injerencia en organismos estatales del mundo. En Estados Unidos, asiste a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según Forbes, su fortuna ronda los US$30.000 millones. Thiel, nacido en Alemania, pero criado en EE.UU, se encuentra muy vinculado con el presidente Donald Trump, para quien ha implicado una referencia partidaria dentro del universo de Silicon Valley.

Además de verse con Milei, Thiel estuvo con el asesor presidencial Santiago Caputo, con el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con Juan Grabois. Thiel será el disertante central de “Vientos de cambio”, un foro que el 1 y 2 de septiembre reunirá en el Hotel Sheraton del barrio porteño Retiro a varios ministros de Milei.