El BCRA girará al Tesoro el 13% de la ganancia que logró por la devaluación

Javier Blanco 6 de junio de 2019

El Banco Central (BCRA) le girará al Tesoro el 13,3% de las extraordinarias ganancias contables que le reportó su balance 2018, básicamente originadas en la revalorización del 103% en pesos que tuvieron sus activos en dólares por la violenta devaluación de la moneda nacional.

Se comprometió ayer a transferirle al Tesoro $77.000 millones, de los $577.000 millones que reporta como ganancia (la mayor desde 2003), monto equivalente a los US$1763 millones que tiene previsto cobrarle en el transcurso de este ejercicio "por los intereses de los títulos públicos que tiene en su cartera", según aclaró.

El anuncio hizo ruido en el mercado porque el acuerdo con el FMI estipula concretamente que no debe haber más financiamiento del BCRA al Tesoro. De allí que la pregunta en el mercado era si se había logrado aval para hacerlo o se solicitaría algún waiver. "El Central dejará de transferir recursos al Tesoro y eso es histórico. Se acabó lo que llamábamos la maquinita para financiar el déficit", habían proclamado los funcionarios hace un año al anunciar ese entendimiento.

El BCRA se esmeró en aclarar que la transferencia no tendrá impacto monetario, ya que los fondos se mantendrán en sus arcas "hasta tanto se empleen para atender los pagos mencionados. De esta manera, la transferencia de utilidades se realiza sin generar, ni siquiera transitoriamente, efecto monetario ni variación en las reservas", detalló en un comunicado, en el que además destacó que los otros $500.000 millones se destinarán a "fortalecer" su patrimonio, un objetivo también estipulado en los acuerdos con el FMI.

"De esta manera no aumentamos ni reducimos la deuda con el Estado, así como renovamos los adelantos transitorios. No transferimos nada nuevo neto. Pero tampoco cancelamos. De lo contrario estaríamos apretando aún más la política monetaria", complementó una alta fuente de esa entidad tras una consulta de la nacion.

¿Atajo de emergencia?

Los analistas advierten que aunque no haya impacto monetario neto "hay monetización de un resultado devengado". Y explican que esta decisión "responde a las necesidades que enfrenta el Gobierno al aumentar sus previsiones de gasto, mientras no se cumplen acabadamente sus proyecciones de ingresos", apunta Gabriel Caamaño, economista de Estudio Ledesma. "Así obtiene un ingreso no contemplado en el plan financiero", detalla.

"La cifra a transferir es ínfima respecto de lo que se solía girar años atrás, pero no es cero y es una cesión de utilidades. Supongo que llegaron a una solución de compromiso razonable para tratar de quitarle presión a un programa de financiamiento del Tesoro que ya luce bastante ajustado", interpretó el economista y consultor Federico Muñoz.

Para Caamaño, otra cosa que queda clara con esta transferencia es que el BCRA pierde una chance de reducir su abultada y costosa deuda en Leliq, que amenaza dejar en rojo el próximo balance. "Si el Tesoro le pagaba los intereses sin esta contrapartida, el sector público hubiera provocado una contracción monetaria. En caso de que el BCRA no la deseara, habría encontrado la chance de comenzar a reducir su deuda, al tener menos necesidades de absorber. Pero parece que las cosas no están aún como para darse esos lujos", explicó.