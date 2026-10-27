El Banco Central no compró reservas y, por primera vez en el año, lleva dos ruedas sin hacerlo

El Banco Central (BCRA) no compró dólares hoy en el mercado oficial y acumula dos ruedas consecutivas sin intervenir, lo que refleja un grado de cautela sin precedentes desde que comenzó a ejecutar el programa de acumulación de reservas, a comienzos de año, ante los sostenidos reclamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que avance en ese objetivo.

Sin compras por segundo día consecutivo

La entidad que conduce Santiago Bausili volvió a evitar sumar presión a la cotización local de esa divisa, aunque el billete abrió la jornada en baja, a $1540 para la venta, $1 por debajo del cierre previo. Luego, llegó a marcar un efímero máximo intradiario de $1541,50, antes de iniciar un recorrido bajista que lo llevó a tocar un mínimo de $1536 y cerrar el día en $1538. De este modo, el billete cortó una racha de 7 ruedas consecutivas con subas.

“Cayó $3 (-0,19%) en la rueda respecto de ayer”, señaló el analista Francisco Díaz Mayer, de ABC Cambios, al describir una jornada caracterizada por un menor apetito por el dólar, pero también por una oferta muy prudente.

Ambas tendencias quedaron reflejadas en la contracción del 41,5% en el volumen de operaciones al contado, que alcanzó los US$430 millones y marcó así su menor nivel de los últimos veinte días.

Tipo de cambio corta una racha de 7 ruedas consecutivas con subas corrigiendo a 1.538 cayendo un 0,19% contra el cierre de ayer. Volumen operado cayó a su nivel mas bajo desde el 7/10: USD 429 millones. En el día de fijación del tipo de cambio de pago de la D30O6 se operaron mas… pic.twitter.com/WHzBYyTuZ9 — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) October 27, 2026

Los operadores coinciden en señalar que el Gobierno siguió de cerca la tendencia del mercado y que incluso hubo algunas posturas vendedoras del Tesoro cuando el billete intentaba tomar un recorrido alcista al mediodía. Sin embargo, esas intervenciones “fueron menores, muy puntuales y es probable que el dinero invertido en contenerlo lo hayan recuperado cuando tocó el mínimo de $1536”, señalaron a LA NACION.

También destacan que se mantuvo una oferta sostenida de cobertura a través del mercado de futuros y de los bonos dollar linked, algo esperable dado que era la rueda en la que se fijaban los precios de la letra DLK (D30O6), que vence a fin de mes. “Lo llamativo fue que, en futuros, el grueso de las operaciones no se concentró en el vencimiento de octubre, sino que se trasladó al de noviembre”, detalló un operador a este medio.

Otra rueda con fuerte suba del OI en futuros de dólar ROFEX, esperable dado que era día de fixing para títulos DLK (D30O6), aunque está vuelta el grueso no se lo llevó octubre, sino que se lo llevó noviembre (si sale en la foto a fin de mes). pic.twitter.com/Xk3qqo3nNs — Gabriel Caamaño (@GabCaamano) October 27, 2026

En jornadas de fixing de instrumentos atados al dólar o ante vencimientos relevantes de contratos de futuros, el Central suele evitar sumar demanda de divisas en el mercado oficial para no añadir presión a la cotización que se utiliza para calcular pagos y liquidaciones. Esta vez, sin embargo, la cautela llegó después de otra jornada sin compras de dólares, lo que, de sostenerse, podría inquietar al mercado.

La entidad comunicó su ausencia del mercado al informar su actividad durante la jornada y reportar que las reservas internacionales brutas finalizaron el día en US$50.580 millones, es decir, US$99 millones por encima del cierre anterior, pese a no registrar ingresos por compras de divisas en el mercado.

Entre el 2 de enero y hoy, el BCRA adquirió divisas en 194 de las 200 ruedas cambiarias transcurridas. Las cinco jornadas previas sin compras habían terminado con saldo nulo, sin ventas netas de dólares, pero nunca se habían registrado dos saldos neutros consecutivos.

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