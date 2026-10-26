Viajaron menos argentinos: el rojo por turismo fue de US$918 millones en el tercer trimestre del año

La balanza turística volvió a cerrar en rojo en el tercer trimestre del año. Aunque la cantidad de argentinos que viajaron fuera del país se redujo frente al año anterior y, en paralelo, aumentó la cantidad de extranjeros que llegaron a conocer la Argentina, entre julio y septiembre pasado hubo un déficit en turismo de US$918,4 millones.

Los datos surgen al comparar el gasto total del turismo emisivo y receptivo, de acuerdo con la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) que difundió este lunes el Indec. En total, hubo 1.026.200 argentinos que viajaron más allá de la frontera y gastaron US$1595,5 millones en el exterior. En cambio, llegaron 689.300 turistas extranjeros al país, tanto por barco como por avión, y gastaron US$677,1 millones.

Un año atrás, el saldo negativo era de US$889,3 millones, por lo que el déficit en turismo aumentó un 3,3%. Sin embargo, la dinámica de los movimientos empieza a mostrar un cambio. En el tercer trimestre del año se estima que ingresaron 609.400 extranjeros por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Jorge Newbery, un aumento del 18,5% frente al mismo trimestre de 2025. A su vez, hubo 955.900 argentinos que volaron a través de uno de estos aeropuertos, una caída del 7% frente al mismo período del año anterior.

Este dato también lo resaltó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta de X. Si bien puso el foco en los datos exclusivamente de septiembre, el funcionario señaló que ese mes el turismo receptivo creció 15,3% interanual (llegaron al país unos 432.200 extranjeros) y el turismo emisivo retrocedió 13,2% interanual (viajaron 613.100 argentinos).

A pesar de que el tipo de cambio favoreció a los argentinos, viajaron menos que el año pasado Shutterstock

“Uno de los indicadores que más miro es el de la vía aérea. En septiembre también se registró una caída del turismo emisivo del 5,7%. Era una cifra que todavía no se veía en negativo y que ahora empezó a caer. Esta es una tendencia que se consolida, tal vez por la falta de ingresos de la población en la Argentina, los problemas de mora o no llegar a fin de mes. Esto hizo que la posibilidad de viajar al exterior se redujera, más allá de que el tipo de cambio real está parecido al año pasado”, explicó Lorenzo Sigaut Gravina, director de análisis macroeconómico de Equilibra.

El dólar oficial minorista cerró este lunes a $1560, luego de que la sorpresiva victoria de Lula da Silva en Brasil repercutiera en el mercado local. Pero en el año acumuló un alza del 5,4%, mientras que la inflación acumulada hasta septiembre fue del 23,6%.

“Es interesante que, a pesar de que la Argentina está cara para los extranjeros, aumentó el turismo receptivo. Habrá que ver si la Argentina se puso de moda nuevamente y los extranjeros están más tranquilos al venir al país. Pero es una realidad que eso también se está recuperando y creciendo a un ritmo fuerte, lo que es positivo”, sumó Sigaut Gravina.

Los extranjeros que más vinieron al país durante septiembre fueron los brasileños, con un total de 113.800 visitantes, un 22,3% más que el año pasado. También pasaron por la Argentina 78.100 uruguayos (+11,2% interanual), unos 59.800 vinieron de otros puntos de América (+25%), 52.300 fueron chilenos (+3,4%), 42.400 llegaron desde Europa (+13,8%), 34.200 fueron paraguayos (+4,3%) y 25.800 de Estados Unidos o Canadá (+26,2%).

Viajaron 124.000 turistas argentinos a Brasil en septiembre, aunque fue un 20,1% menos que el año pasado. Hernan Zenteno - La Nacion

A la hora de decidirse por un destino para viajar por el mundo, los argentinos eligieron en primer lugar Brasil: viajaron 124.000 turistas locales solo en el mes de septiembre, aunque fue un 20,1% menos que el año pasado. Unos 94.000 se fueron a Europa (-10%), 88.800 viajaron por el resto de América (+8,1%), unos 83.500 fueron a Chile (-32,3%), unos 67.900 desembarcaron en Paraguay (-17,3%), 57.300 fueron a Uruguay (-9,7%) y otros 50.700 viajaron en pleno mundial de fútbol a Estados Unidos y Canadá (+0,3%), entre otros.

“Salvo en momentos muy puntuales, como durante el cepo cambiario, la Argentina siempre tuvo más turistas que salían del país que extranjeros que ingresaban. La magnitud del déficit cambia según el período. Lo vimos durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue más pronunciado, y también en otros momentos, como en 2025. Tiene una correlación con el tipo de cambio real y, obviamente, con el nivel de actividad. También pueden influir otros factores, como las políticas de fomento al turismo. Lo que estamos viendo en los últimos tiempos es que sigue habiendo déficit, pero se está reduciendo la cantidad de argentinos que viajan al exterior y está aumentando la llegada de turistas del resto del mundo a la Argentina”, explicó María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos.

Según remarcó la economista, los movimientos bruscos del tipo de cambio pueden influir en el turismo, como podría ocurrir si hay una depreciación del real brasileño. Sin embargo, consideró que para revertir el déficit turístico argentino sería necesario un dólar mucho más alto, que estimó en torno a los $4000 a precios actuales. “Ajustado por la inflación local e internacional, sería comparable al tipo de cambio que teníamos en la salida de la convertibilidad o al pico que alcanzó el dólar blue durante el gobierno de Alberto Fernández”, cerró.