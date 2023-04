El BCRA que tuvo que volver a vender reservas pese a que aceleró más la devaluación oficial del peso

🇦🇷🌱RUEDA DÓLAR AGRO - 26/4/23



BCRA compró u$s 35M a $ 300 y vendió u$s 84M en el MULC.



Eso da como resultado una VENTA neta de u$s 49M a $ 164,85 por dólar (prorrateando la absorción sobre la venta neta).



Acumulados:

-Pérdida: $ 63.557M

-Emisión: $ 273.257M pic.twitter.com/BXr5V8UpqZ