El BCRA vendió US$379 millones de sus reservas para defender el techo de la banda cambiaria

El Banco Central (BCRA) se vio obligado a intensificar sus intervenciones sobre la plaza cambiaria oficial hoy para defender el techo de la banda de flotación que, según había blanqueado por la mañana la entidad monetaria, se ubicaba en $1474,83.

Debió desprenderse de US$379 millones, algo que no sorprende dado el grado de incertidumbre que existe en el mercado al quedar a la vista que la administración Milei no logra resolver la crisis de gobernabilidad que se abrió en las últimas semanas ante avances de la oposición que se dieron en paralelo con un desbande progresivo del oficialismo y de las otras fuerzas que habían ayudado a darle sustento hasta hace sólo un par de meses atrás.

A su vez, de esta forma retiró unos $ 572.000 millones de circulación.

“Acá hay dos componentes de la crisis: uno político y otro económico financiero. El primero no mejoró nunca desde las elecciones en la Provincia de Buenos Aires porque el oficialismo nacional no hizo cambios significativos y ayer debió pagar en el Congreso el precio de estos errores. Con ese telón de fondo era una cuestión de tiempo para que comience el desplume al BCRA, el tema es que llegó muy rápido“, había alertado al respecto esta mañana el informe de Delphos Investment planteando que de esto sólo se sale ”con plata (por refuerzos para la tenencia del ente monetario) o con política”.

Lo concreto es que incluso el monto invertido en “sostener el techo” tampoco llamó la atención de los operadores, aunque incrementa sus temores por el ritmo que va tomando el deterioro de la situación, inimaginable para muchos hasta hace apenas unos días.

De hecho ya habían advertido en el transcurso de la rueda sobre una venta oficial importante tras haber observado que el billete operó toda la jornada en torno al tope de la banda, límite que el BCRA sostenía cargando “órdenes de venta por hasta 50 millones, hasta llegar a totalizar ofreciendo más de 500 millones”, observaron desde TargetdeMercado.

“Incluso se vio cómo los bancos, muchas veces para evitar comprarle directamente al BCRA -ya sea por el tamaño de sus posturas o por decisión comercial-, terminaron convalidando precios levemente más altos que la ‘muralla’ mientras, al igual que ayer, el Central iba reponiendo constantemente sus posturas a medida que le retiraban dólares”, agregó Nicolás Merino, de ABC Cambios, lo que explica los picos que se observan en el siguiente gráfico.

Menos aún cuando reaparecieron brechas positivas que van del 1 al 4,2% entre el dólar oficial y el paralelo y los financieros, un factor que incentiva la demanda de billetes por el canal oficial -y su descarga por el resto de las plazas- y a la vez desalienta la oferta.

Las cifras muestran que la entidad conducida por Santiago Bausili hoy tuvo que aportar al mercado el 64% de los US$590 millones que se operaron de contado en la jornada.

Es una proporción de por sí inquietante (el aporte fue 4,6 veces mayor al de ayer y mayor incluso a la venta de US$285 millones que financió el Tesoro Nacional en la última rueda previa a las elecciones bonaerenses) que deja a la vista lo que suele suceder cuando se dispara una corrida: la oferta de divisas se retrae mientras en paralelo la demanda se multiplica.

Lo que no pasó inadvertido es que esto sucedió aun cuando el Gobierno informó hoy haber obtenido en agosto un robusto superávit primario de $1.556.864 millones y hasta un resultado positivo de la cuenta financiera por $390.301 millones, además de un saldo a favor de US$1402 millones en la balanza comercial.

El BCRA vendio USD379 palos.



TC promedio hoy: $1509



TMAR: quedo igual en 45%.



No es sostenible este comportamiento por el BCRA hasta las elecciones.. quemaria muchos dolares 💵 https://t.co/OGk3J9i21Y — Lorenzo Bolsa (@LorenzoBolsa) September 18, 2025

“Son noticias que, en otro contexto, hubieran sido valoradas y que hoy pasaron absolutamente desapercibidas”, observó un operador.

“El BCRA vendió 700% más dólares que ayer", observaron desde @Dolarito, una página que informa día a día los distintos precios de la divisa en el mercado local. El total vendido escala a los US$432 millones en apenas dos jornadas y se acerca a los US$950 millones si se toman en cuenta los dólares que había vendido por “cuenta y orden” del Tesoro Nacional en la semana previa a las elecciones.

Desde ya es una dinámica insostenible e irremediablemente destinada a incrementar el nerviosismo del mercado, en la medida en que nada logre cambiarla en las próximas jornadas.