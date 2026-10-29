El Banco Central volvió a defender sus operaciones con el oro, pero sin identificar con quién lo hizo ni dónde está depositado

El Banco Central (BCRA) justificó hoy el traslado al exterior de parte de sus tenencias de oro y la toma de opciones de cobertura —que en 2025 le originaron una pérdida de US$1023 millones— en la “fragilidad extrema” que tenía su patrimonio cuando asumió la actual administración.

Incluyó sus explicaciones sobre estas operaciones en el Informe Monetario Trimestral que publicó, luego de la imputación que le formuló la Auditoría General de la Nación (AGN) por el impacto que esos movimientos tuvieron en los resultados del balance de 2025.

Sin embargo, no identifica en él a las contrapartes involucradas en estas operaciones ni precisa qué cantidad de oro fue trasladada al exterior con esos fines o dónde se encuentra depositada.

Sin cambios en su tenencia Compumar

“En diciembre de 2023, las reservas del BCRA, incluidas las tenencias de oro, no alcanzaban a cubrir los pasivos en moneda extranjera con vencimiento en los siguientes 12 meses y las Reservas Internacionales Netas (RIN) eran negativas en US$11.200 millones”, explicó la entidad.

Agregó que “el 93% de sus reservas en divisas estaba comprometido en la cobertura de operaciones de pase y swap con vencimiento a un año” y que “las divisas restantes alcanzaban para cubrir menos del 10% de los principales pasivos en moneda extranjera del BCRA”.

Según el organismo, esa posición de extrema fragilidad lo llevó a avanzar en dos líneas de acción: por un lado, trasladar parte del oro para aumentar la liquidez de las reservas internacionales y mejorar la disponibilidad de esos activos; por el otro, adoptar coberturas financieras para preservar su valor.

Valorización Compumar

“Después de que el BCRA recompusiera su posición de liquidez y de que el precio del oro acumulara una suba de casi 40% en los 12 meses previos, el BCRA decidió reanudar la cobertura financiera de la posición para proteger su valor de mercado”, aseguró.

La entidad que conduce Santiago Bausili aclaró que mantiene actualmente las 61,7 toneladas de oro adquiridas entre 2004 y 2011. También señaló que desde 2006 —y en 13 de los últimos 20 años— utilizó “instrumentos derivados para implementar coberturas financieras y gestionar de manera más eficiente el riesgo y el rendimiento de estos activos”.

Sin embargo, sostuvo que las operaciones de los últimos años estuvieron vinculadas con el peso creciente del oro en las reservas internacionales, en un contexto de liquidez limitada. “Cuanto mayor es la participación del oro en las reservas internacionales, más relevante resulta proteger su valor frente a eventuales caídas de precio”, argumentó.

Las coberturas Compumar

El informe explica que las coberturas financieras realizadas en 2024 y 2025 “utilizaron el mismo tipo de instrumentos derivados que el BCRA emplea desde 2006: zero-cost collars”. Se trata de una estrategia que “combina la compra de opciones de venta (puts) con la venta simultánea de opciones de compra (calls)” para establecer “un piso de protección para el valor de mercado de las reservas en oro sin afrontar un costo neto de prima al inicio”.

“La prima pagada para proteger la posición frente a una eventual caída del precio se compensa con la prima recibida por resignar una parte de las ganancias potenciales ante subas extraordinarias del metal. Como estas operaciones se liquidan en divisas, las coberturas no modifican las tenencias físicas de oro ni generan movimientos, compromisos o gravámenes sobre esa posición”, sostuvo el BCRA.

Sus balances, por año Compumar

Respecto de las operaciones realizadas en 2025, la entidad afirmó que las coberturas se contrataron “con criterios conservadores”, que contemplaron “escenarios de caídas significativas del precio del oro y permiten capturar amplios márgenes de apreciación adicional”.

“Los precios de ejercicio de las opciones concertadas por el BCRA en 2024 y 2025 implicaban que su ejercicio ocurriría únicamente ante variaciones superiores a 1,8 desviaciones estándar en términos anualizados. Es decir, ante escenarios ubicados en las colas de la distribución, con una probabilidad implícita de apenas 3,6%. Además, frente a los pronósticos de mercado vigentes, los puts concertados en 2025 protegían al BCRA si se materializaban las proyecciones más pesimistas para el precio del oro”, señaló.

Sin embargo, la explicación del BCRA no aborda la situación de sus reservas internacionales, que seguían en niveles de extrema fragilidad. Entre los factores que condicionaban su recomposición estaba la decisión del Poder Ejecutivo de prohibirle la compra de dólares para evitar una mayor emisión de pesos, pese a las recomendaciones en contrario de economistas y a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El organismo también cuestionó el informe de la AGN, al que ya había rechazado por considerar que tenía una manifiesta “intencionalidad política”.

Según el BCRA, las decisiones de administración de riesgos “deben analizarse desde una perspectiva ex ante, basada en probabilidades y escenarios, y no únicamente a partir de los resultados observados ex post, cuando el riesgo ya se ha materializado y la incertidumbre ha sido reemplazada por certeza”.