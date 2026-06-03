El BCRA ya compró más de US$10.000 millones y cumplió la meta para todo 2026

El Banco Central (BCRA) consiguió en menos de medio año cumplir con la meta “piso” de compra de reservas internacionales —el “techo” había sido establecido en US$17.000 millones— que se había fijado a mediados de diciembre pasado para todo 2026. Lo logró al alzarse hoy, en la tercera rueda de junio, con otros US$43 millones para sus tenencias.

Lo logró tras 100 ruedas con saldo positivo de intervenciones en el mercado oficial, en las que acumuló adquisiciones por US$10.020 millones, lo que supone una compra promedio de US$100,2 millones por jornada.

Y fue tras haber tenido que aminorar su ritmo de compras en tres de las últimas cuatro ruedas, ante un dólar bastante más demandado que, como consecuencia de ello, se encareció en $30,50 promedio en ese lapso para cerrar hoy a $1438,50 a nivel mayorista para la venta, su precio más alto desde inicios de febrero.

Dólares que ingresasn y mejoran las cuentas

Estos ingresos se transformaron a su vez en la principal explicación del aumento por más de US$7200 millones que registraron en lo que va del año sus reservas. “El BCRA retuvo en las reservas brutas 7 de cada 10 dólares que compró este año, un máximo de la última década”, valoró Matías Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Claro que, aun así, al organismo le resta mejorar la retención de esos ingresos para cumplir con la meta de acumulación de reservas netas -incluso tras la revisión a la baja acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que la fijó en US$8000 millones-, ya que más del 53% de lo adquirido debió ser transferido al Tesoro Nacional para afrontar pagos de deuda externa.

Compra mucho, retiene menos

Es que, “sin un roll over efectivo de los vencimientos de capital de la deuda externa, la capacidad de fortalecer la posición neta de divisas permanecerá limitada, ya que el Tesoro continuará dependiendo del BCRA para afrontar sus vencimientos”, advirtió un informe de la Fundación Mediterránea, en línea con lo señalado por el propio organismo monetario en su programa para 2026.

“La meta de reservas no depende únicamente de las compras del BCRA. Todavía faltan fuentes relevantes de acumulación, como emisiones garantizadas por organismos multilaterales, desembolsos vinculados al RIGI y privatizaciones. Si esos flujos se concretan y continúa la liquidación del agro, el objetivo proyectado luce alcanzable”, opinó Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital.

Para el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, esas limitaciones quedarán superadas luego de que el Gobierno concrete el pago a los bonistas previsto para el 9 de julio, ya que a partir de entonces el nivel de compromisos caerá de manera significativa. Así se interpretó la referencia a la acumulación de reservas que realizó días atrás, cuando sostuvo que esta “se alineará más de cerca con las compras que lleva adelante el BCRA”.

Acumular reservas

Con todo, la cifra ya adquirida muestra que, tras haber ignorado durante meses las sugerencias de analistas locales e incluso los compromisos asumidos con el FMI, el Gobierno se tomó muy en serio el objetivo de acumulación de reservas. Sin embargo, lo ejecuta solo parcialmente si se considera que lo había vinculado a un proceso de remonetización de la economía, que todavía permanece en pausa y, por lo mismo, mantiene tensiones sobre las cadenas de pago y limita las posibilidades de recuperación del consumo y del crédito en pesos.

Por esa razón, funcionarios y operadores del mercado parecen competir ahora por proyectar un monto de compras anual cada vez mayor, incluso por encima del “techo” calculado originalmente por el propio BCRA.

Un ejercicio elaborado días atrás por la consultora Delphos Investment, que tomó en cuenta los volúmenes operados en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y los niveles promedio de intervención oficial —proyectados hacia adelante con un recorte moderado—, estimó que el BCRA cerraría el año con compras por unos US$20.400 millones.

Proyección de compras Compumar

Más optimista aún, en su última presentación pública en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, el ministro Luis Caputo aventuró que las adquisiciones podrían alcanzar los US$24.000 millones.

“En un escenario muy optimista, pensábamos que, con las cosas yendo muy bien, el Central podía comprar US$17.000 millones. Pero si podemos sostener el ritmo actual, podríamos llegar a comprar US$24.000 millones”, afirmó. Claro que todo dependerá de cómo evolucionen de aquí en adelante tanto la oferta como la demanda de divisas.

Respecto de la primera, y con la cosecha gruesa recién comenzando a desplegar plenamente sus flujos, se estima que las compras del Central seguirán siendo muy relevantes al menos durante los próximos dos meses, con la estacionalidad todavía jugando a favor.

A eso se sumarían las liquidaciones de las emisiones de deuda de empresas y provincias en los mercados internacionales, que podrían superar los US$3200 millones en las próximas semanas. “Con la última colocación de Edemsa por US$300 millones, las emisiones en el mercado internacional sumaron US$1500 millones en mayo y ya acumulan US$11.900 millones desde las elecciones de medio término", hizo notar un informe de GMA Capital.

Sobre la demanda existen más interrogantes, especialmente después del repunte que mostró la compra de dólares por parte de las personas en abril y con el inicio del Mundial 2026 y las vacaciones de invierno en el horizonte. “Ahí te diría que todo dependerá del desempeño de la selección en el Mundial. Todos sabemos que, a medida que avance, la fiebre estalla”, explicó un operador del mercado.

En ese sentido, los últimos datos disponibles muestran que, mientras el BCRA adquirió los casi US$10.000 millones antes mencionados, los argentinos acumularon, solo entre enero y abril, US$11.300 millones en compras netas de divisas en el mercado cambiario.

En ese mismo período, los depósitos privados en dólares crecieron apenas US$2500 millones, aunque parte de esa diferencia puede explicarse porque unos US$4600 millones fueron desembolsados por los bancos en forma de nuevos créditos en moneda estadounidense, básicamente a empresas para prefinanciar exportaciones.