El crédito a las empresas en dólares ya supera al otorgado en pesos

El crédito bancario en dólares al que acceden las empresas superó a comienzos de este mes al de los préstamos que mantienen en pesos. Así lo aseguró un informe de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (Bapro), al considerar el total de los primeros pesificados al tipo de cambio oficial para poder comparar ambos stocks.

El fenómeno, que ya se había verificado en 2019, responde a la dispar evolución que ambos vienen mostrando en los últimos meses. Mientras el financiamiento en moneda extranjera para compañías crece 8,3% en lo que va del año, el concedido en moneda nacional se retrajo 4,7%.

Dispar dinámica

En total, los stocks de créditos a empresas en dólares y en pesos rondan actualmente los $33 billones, aunque en el último mes los préstamos en dólares con ese tipo de destinatarios pasaron a superar a los otorgados en moneda local.

Para los analistas, esta dinámica refleja con claridad las dos velocidades contrapuestas a las que hoy se mueve la economía. Mientras hay sectores que muestran un crecimiento muy dinámico y sostenido —minería, energía y agro, principalmente—, otros no logran repuntar desde hace más de dos años, como comercio, industria y construcción.

Los sectores más beneficiados por este modelo son los principales aportantes al buen desempeño que muestran las exportaciones. Y como esa actividad es la que les permite contar con un flujo de ingresos en dólares, son también los únicos que califican para acceder a créditos en esa moneda.

“Los créditos en dólares se concentran en el segmento exportador: sector agropecuario, minería y energía. El aumento de la producción, principalmente en los dos últimos, incrementó sus necesidades de financiamiento y la liquidez en dólares que tiene el sistema permitió atender esa demanda”, señaló el informe.

“Así, la dinámica del crédito refuerza la dinámica contrapuesta de la economía. La producción para el mercado interno tiene un financiamiento acotado y caro en pesos, a diferencia de la producción para el mercado externo, que dispone de financiamiento barato y abundante en dólares”, agregó.

Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central de la República Argentina

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, reclamó a los medios, durante la última conferencia de prensa organizada por esa entidad, tener una mirada más amplia sobre la oferta de préstamos y considerar que, en el segmento dolarizado, “el ciclo crediticio ya está en plena expansión”, tras ser consultado por la mora y el estancamiento del crédito en pesos.

Sin embargo, los especialistas advierten que, en las actuales circunstancias, “el crédito en dólares está sustituyendo al crédito en pesos”.

“Así, la oferta, que ya es sesgada, podría decirse que no aporta porque no complementa el financiamiento a las empresas: simplemente lo reemplaza”, explican.

Según las normas vigentes, los únicos beneficiarios de créditos en dólares son los exportadores y, en segundo término, su primera línea de empresas proveedoras. A ese universo, según una modificación dispuesta por el BCRA la semana pasada, se sumaron aquellas compañías que obtengan garantías de otras firmas que cuenten con un flujo de ingresos en dólares comprobado.