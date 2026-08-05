PNC de la Anses: cuándo se cobran las Pensiones no Contributivas de agosto

Los titulares de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), que mensualmente reciben PNC (Pensiones No Contributivas) ya pueden consultar la fecha exacta de pago, correspondiente al mes de agosto de 2026.

El calendario de agosto para titulares de PNC

En el octavo mes del año, los titulares de las PNC tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia conl a inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Como es habitual, las PNC se acreditan en lasegunda semana de cada messegún la terminación del DNI de sus titulares y, junto a las jubilaciones mínimas y la AUH, dan inicio al cronograma de pagos del mes del organismo previsional.

Cuándo se cobra la PNC de agosto 2026

La acreditación y pago de las PNC quedan acotadas a la segunda semana del mes y se abonan desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de agosto.

Terminación de DNI Fecha de cobro DNI terminados en 0 y 1 10 de agosto DNI terminados en 2 y 3 11 de agosto DNI terminados en 4 y 5 12 de agosto DNI terminados en 6 y 7 13 de agosto DNI terminados en 8 y 9 14 de agosto

Cuál es el monto de las PNC y las jubilaciones en agosto de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en agosto, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensión Haber con aumento Bono Total a cobrar Jubilación mínima $419.775,92 $70.000 $489.775,92 Jubilación máxima $2.824.694,50 - $2.824.694,50 PUAM $335.820,74 $70.000 $405.820,74 PNC (Invalidez/Vejez) $293.843,14 $70.000 $363.843,14

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Los beneficiarios de PNC cobran la totalidad del bono previsional Shutterstock - Shutterstock

Cuánto cobran de bono los titulares de PNC

Aunque el ajuste mensual a las jubilaciones se basa en la inflación registrada por el Indec, el bono previsional se mantiene sin cambios desde marzo de 2024. Esto provoca que, para quienes perciben la mínima, el reajuste efectivo en mano sea menor al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que la suma adicional no se actualiza.

El bono de $70.000 se acredita directamente junto a los haberes correspondientes. Está destinado principalmente a aquellos beneficiarios que perciben el haber mínimo, así como a los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Para los beneficiarios con haberes que superen la mínima, el bono se otorga de manera proporcional. Este cálculo se realiza de forma que la suma total (haber más bono) no exceda un tope establecido de $489.775,92.