El crédito en pesos al sector privado se mantuvo estancado en mayo y complica la recuperación

El crédito total en pesos al sector privado se mantuvo estancado en mayo, contrariando las previsiones oficiales que contemplaban una recuperación tras cinco meses de caída. Así, prolongó el desempeño mediocre que exhibe desde hace casi un año.

En mayo, volvió a contraerse en términos reales entre 0,1% y 0,3% el crédito destinado a financiar gastos o pequeñas inversiones de personas y familias (lo que ayuda a explicar los niveles deprimidos de consumo). Al mismo tiempo, repuntó tibiamente —en torno al 1% promedio— el financiamiento recibido por las empresas, aunque liderado claramente por los adelantos en cuenta corriente, que representan asistencias temporales a las que recurren las tesorerías para cubrir faltantes de caja.

El crédito al sector privado está planchado Compumar

Todo esto ocurrió, según los primeros datos preliminares, en un contexto de tasas activas que se mantuvieron estables pero siguen siendo muy elevadas. La tasa de los préstamos personales ronda el 70% nominal anual, lo que implica un costo financiero total superior al 130%, y en medio de una mora que persiste en niveles récord —en el caso de los individuos— para los últimos 23 años y que aún no ofrece señales claras de alivio.

De hecho, según cálculos de la consultora 1816, ya hay 5,3 millones de personas que enfrentan dificultades para pagar los créditos a los que habían accedido.

El saldo total de estos préstamos en pesos cerró el mes en $98,7 billones, frente a los $72,4 billones registrados en el mismo mes del año anterior, lo que implica una expansión algo menor al 36%, con una inflación que habría sido ligeramente superior al 33% en ese período, dato que será confirmado la próxima semana.

Este cuadro de estancamiento “responde principalmente a condiciones de otorgamiento más restrictivas, producto de una mora en niveles elevados y de una actividad que no termina de despegar”, observaron desde la consultora Equilibra.

Detalle por líneas

“Nos encontramos ante el quinto mes consecutivo de caída en términos reales de la cartera. Los motivos de este estancamiento se encuentran en las líneas donde predominan las familias e individuos como deudores —personales, tarjetas, prendarios e hipotecarios—, ya que los préstamos comerciales lograron este mes alcanzar una variación real positiva”, explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Lo concreto es que los datos confirman que la economía ya no cuenta con el mecanismo que había impulsado con fuerza la recuperación desde la segunda mitad de 2024 hasta mediados de 2025.

El análisis por líneas muestra que siguieron contrayéndose en mayo, en términos reales y de manera marcada, los préstamos personales (-1,4%), que acumulan ya ocho meses en retroceso, y las financiaciones con tarjetas de crédito (-1,7%).

Según Barbero, este comportamiento se debe a que “una parte importante de los deudores ha visto restringido su límite de crédito y aquellos tarjetahabientes que utilizaban las cuotas para ganarle a la inflación ya no encuentran incentivos para endeudarse bajo esa modalidad ante la escasez de cuotas sin interés”,

También acompañaron la tendencia los créditos prendarios (-0,7%) e incluso los hipotecarios (-0,1%). “Ya es el segundo mes de variaciones reales prácticamente nulas, algo que podría vincularse con el impacto que la suba registrada en los índices de inflación durante los meses previos tiene sobre las cuotas de los préstamos UVA”, explicaron los especialistas.

Ratio de préstamos y depósitos en dólares

En contraste con lo que ocurre con los préstamos en pesos, los créditos en dólares continuaron expandiéndose y cerraron el mes en un nivel de stock récord, cercano a los US$23.280 millones. Esto ocurrió tras crecer por séptimo mes consecutivo, aunque moderando el ritmo de expansión. “La suba fue de apenas unos US$400 millones, luego de que en abril se colocaran más de US$1300 millones”, destacaron desde LCG.

De este modo, en lo que va del año, estas colocaciones en moneda extranjera al sector privado crecieron cerca de US$4500 millones, mientras que los depósitos aumentaron poco más de US$2500 millones. “Así, el ratio entre captación y colocación llegó al 59% en mayo, el nivel más alto desde noviembre de 2019”, hizo notar Lorenzo Sigaut Gravina, director de Equilibra.