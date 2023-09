escuchar

A poco más de un mes de que se realicen las elecciones presidenciales 2023, el referente de La Libertad Avanza (LLA) y uno de los asesores económicos de Javier Milei, Darío Epstein, acusó a uno de los principales economistas de Juntos por el Cambio (JxC), el exministro de Hacienda de Mauricio Macri Hernán Lacunza, de pedirle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que no le libere dinero al Gobierno. Ante dicha denuncia, este último lo cruzó en las redes sociales y le remarcó: “Una cosa es el barro, otra la mugre”.

“Hernán, ¿es verdad o no que le pediste a alguien de LLA que diga al FMI que no libere fondos al Gobierno Argentino?”, escribió en Twitter el exfuncionario menemista y director de la empresa Research for Traders, dedicada al análisis de los mercados de capitales. La chicana fue en respuesta a un tuit previo en el que Lacunza había afirmado que el plan económico de Milei consiste en una dolarización que “era una jodita” y en una “motosierra” que ”se desafiló”. También lo acusó de tener listas armadas por el Partido Justicialista.

Tras ello Epstein agregó: “En lugar de hacer chistontos en Twitter, explicale a la gente ese tema. Es mucho más relevante para el país entender cómo piensan los economistas de JxC de verdad”.

La respuesta de Lacunza no se hizo esperar y llegó por la misma vía. En la primera de una serie de publicaciones alusivas, expresó: “Mucho gusto Darío Epstein. Creo que no te conozco. Sí tengo referencias sobre tu actividad privada. Bienvenido a la política. Una advertencia: la política suele ser barrosa, pero no una excusa para decir cualquier cosa. Una cosa es el barro, otra la mugre”.

A continuación le preguntó cómo se relacionaba su acusación con su tuit original -en el que cuestionaba a Milei- y sostuvo: “Buen intento de desviar la atención, pero falacia ad hominem, diría tu jefe Javier Milei. No son chistes, sino vuestras contradicciones en campaña. Por el bien del debate público sería bueno que respondieras a las evidencias”.

Más tarde se refirió a la denuncia de Epstein y la desmintió. “Tu acusación es falsa. El único contacto reciente con algún referente de LLA fue con el profesor Carlos Rodríguez, quien podrá avalar que no expresé ni en privado lo que decís. Lamento que tergiverses públicamente una conversación privada. Eso no es barro, es mugre”.

Por último recordó que Milei hizo una acusación semejante días atrás, “aludiendo a una presunta acción directa con el FMI”. “Como no solo era falso sino inverosímil, no me pareció necesario intervenir. Deduzco que [estaba] confundido por tu falsa versión; espero su rectificación”, concluyó.

