El detalle de los aumentos que se vienen en agosto

A días del inicio de agosto, se pueden anticipar los distintos aumentos que se aplicarán en el transporte público, las tarifas de los servicios, las cuotas de las prepagas, los colegios privados porteños y algunos alquileres con actualización por inflación, entre otros rubros. Estos ajustes se van a ir aplicando a lo largo del mes e impactarán en el bolsillo de los argentinos.

Transporte público

La tarifa del boleto del tren aumenta en agosto

Los trenes que viajan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán un aumento de aproximadamente un 11,63%. Para la SUBE nominada, saldrá $480 en la primera sección, $624 en la segunda y $768 en la tercera. La tarifa en efectivo se incrementará a $1600.

El boleto de los colectivos en el AMBA aumentará 3,9% a partir del 1° de agosto. La actualización surge del último dato del Índice de precios al consumidor (IPC) publicado por el Indec, que en junio fue de 1,9%, y dos puntos adicionales por los costos operativos de las empresas.

Quienes viajen en las líneas que dependen de la provincia de Buenos Aires con la tarjeta SUBE registrada pagarán el boleto mínimo a $1105,48. Los colectivos de la ciudad de Buenos Aires costarán a partir de $853,01.

Con la misma lógica, el pasaje del subte tendrá un salto que lo llevará de los actuales $1621 a un piso de $1685,26, aunque la red mantendrá vigentes las bonificaciones decrecientes para los pasajeros frecuentes que hagan más de 20, 30 o 40 viajes por mes.

Peajes

La fórmula del último dato de IPC más dos puntos adicionales también se aplica en los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Con una suba de 3,9%, en la Autopista Alberti el valor para autos pasará a $1488,91 en horario no pico y a $1880,43 en hora pico.

Los automóviles particulares en los corredores de las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno pasarán a abonar una tarifa básica de $4701,49 durante el horario normal, una cifra que ascenderá hasta los $6662,77 durante la hora pico.

Los peajes de las autopistas de CABA también se actualizan a partir de agosto Hernán Zenteno - La Nación

Para quienes utilicen la autopista Illia, los peajes de Retiro II, Sarmiento y Salguero, los valores para vehículos de dos ejes se reacomodarán en los $1958,75 en la franja convencional y en los $2769,96 en los horarios de mayor congestión vehicular.

Gas y agua

A partir de agosto se aplicará una nueva forma de calcular el ajuste tarifario del gas importado, para evitar que impacte en la factura la suba del consumo en el invierno y los efectos de la guerra en Medio Oriente, que hace que el precio de la energía ascienda a nivel global. A partir del nuevo cálculo, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) incorporará los aumentos cada dos meses, de forma pareja durante todo el año.

Las tarifas de agua se incrementarán un 3% para los clientes de AySA en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. De esa forma, se aplica el tope que estableció el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) desde mayo por medio de la Resolución 14/26, que dejará de tener efecto a partir de septiembre. Para morigerar el impacto de estos aumentos, continuará vigente el descuento del 15% para los usuarios de los zonales bajos de la categoría Residencial y Baldío.

Prepagas

La mayoría de las prepagas aumentan alrededor de 2% en agosto

Según los cuadros tarifarios publicados en la página de la Superintendencia de Servicios de Salud, en principio las empresas ajustarán sus valores en torno al 2%, en línea con el último dato de inflación publicado para junio. Según cada plan, este es el caso de Swiss Medical, Osde, Sancor Salud y Hospital Italiano. Por su parte, Galeno aplicará una suba de 2,6%, mientras que los clientes de Omnit recibirán un incremento de 2,9%.

Alquileres

Quienes deban actualizar en agosto el valor de su alquiler en función de un contrato con ajuste trimestral basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) afrontarán un incremento del 6,6%. En números concretos: si el alquiler es de $700.000, el nuevo valor a pagar será de $746.200. En tanto, si el alquiler es de $900.000, el monto ascenderá a $959.400.