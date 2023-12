escuchar

En un artículo publicado en el diario inglés The Telegraph, el editor de Economía Mundial Ambrose, Evans-Pritchard, afirma que “los astros están perfectamente alineados para Javier Milei”, quien asumirá como presidente el 10 de diciembre. El periodista, con más de 30 años de experiencia en coberturas en Estados Unidos y América Latina argumenta que “la Argentina ha tocado fondo absoluto” y “por una cuestión de sincronización política y económica, las circunstancias difícilmente podrían ser mejores para el disruptor hayekiano”, como define al líder de La Libertad Avanza (LLA).

En ese sentido, Evans-Pritchard destaca que las variables económicas y las commodities que deberían favorecer al próximo gobierno. En primer lugar, menciona al “gas procedente del fracking pronto fluirá abundantemente a través de un nuevo oleoducto desde Vaca Muerta, una región del norte de la Patagonia que contiene las segundas reservas más grandes del mundo de gas de esquisto y suficiente petróleo para producir un millón de barriles por día para 2030 a un costo de equilibrio de US$35-US$40″. De esta forma, el país “ya no tendrá que sangrar sus reservas de dólares para importar gas natural licuado. Estará ganando dólares de energía”.

Luego, el artículo indica que “la Argentina posee el 21% de las reservas probadas de litio del mundo. Hoy produce sólo el 6% de la oferta. Esto está a punto de cambiar”. En este punto, menciona que “se están desarrollando 30 proyectos de litio en las tierras altas andinas de Catamarca, Salta y Jujuy, muchos de ellos en empresas conjuntas con los chinos” y sostiene que “el área se encuentra entre los depósitos más lucrativos del planeta”. Si bien comenta que “los precios del litio se han desplomado un 75%” afirma que “esto no puede durar” porque “hay una escasez estructural de metal para baterías de vehículos eléctricos, razón por la cual Elon Musk corteja con tanta asiduidad a su colega libertario en Buenos Aires”.

El periodista también pondera la capacidad de la Argentina de producir alimentos y materias primas y como la última sequía que trajo La Niña generó un grave sangría de reservas de dólares. “Es el mayor exportador mundial de soja y una potencia importante en trigo y maíz. La Niña y la peor sequía que se recuerda redujeron la producción de cereales en un 45 por ciento la temporada pasada, privando al país de US$20.000 millones de ingresos por exportaciones. Esta mala suerte fue la gota que colmó el vaso y desencadenó la corrida final del peso”.

Pero pronóstica que “el regreso de El Niño está trayendo de nuevo las lluvias y rellenando las cuencas hidroeléctricas” y que “los dólares de cereales pronto volverán a llegar”.

La inflación, la falta de reservas y el acuerdo con el FMI

En otro fragmento del artículo, Evans-Pritchard menciona que “la inflación alcanzó una tasa anualizada del 300% en septiembre y octubre, acercándose al punto de despegue hiperinflacionario” y que “las reservas de los bancos que atesora el Banco Central son minúsculas, US$21.000 millones, pero más cercanas a cero una vez que se restan las líneas swap chinas, según Arturo Porzecanski de la Emerging Markets Investors Alliance”.

Además, menciona que “la Argentina está atrasada en un paquete de US$44.000 millones del FMI. Las empresas no han podido acceder a los dólares necesarios para pagar US$16.000 millones de dólares en facturas a proveedores extranjeros”.

Luego retruca una muletilla que Milei repitió durante toda la campaña: “La Argentina nunca fue tan rica como dice la leyenda. Pero estaba en el nivel superior antes de la Primera Guerra Mundial, con un PIB per cápita y un papel económico muy parecido al de Australia”. Pero coincide con el liberartio en que si “el PIB per cápita de Australia es hoy cinco veces mayor” se debe “al clientelismo caudillista autoritario”.

También le da la razón al presidente electo en que “si hubiera que identificar un gran pecado, sería obligar a los exportadores de materias primas a vender sus productos al Estado a precios inferiores a los del mercado, generando dinero para la máquina clientelista de Juan Perón y su descamizados. Cuando eso se agotó, los peronistas pidieron prestado mineral, lo que llevó a incumplimientos en serie. Cuando los préstamos se agotaron, el banco central cubrió los déficits fiscales”.

Para el editor de Economía Mundial de The Telegragh esta “situación desesperada es buena” porque “la ventaja de Milei es que los jóvenes argentinos saben más allá de toda duda que el escándalo peronista del estatismo sindical y corporativista –inspirado por Mussolini– ha llegado a un callejón sin salida histórico. Ha fracasado en una maraña de subsidios, controles de precios, robos y tres tipos de cambio separados”.

El armado de poder de Milei

Evans-Pritchard marca una diferencia entre el shock de cambio que promete Milei y el gradualismo del expresidente Mauricio Macri, un aliado de última instancia que favoreció al libertario con los votos del ala dura de Juntos por el Cambio de cara al balotaje con el ministro de Economía, Sergio Massa. “Macri no logró llevar a cabo su revolución de libre mercado entre 2015 y 2019 porque descuidó el Zeitgeist más profundo. Milei ha aprendido la lección”, sostiene.

En este punto cita a Axel Kaiser, decano de la escuela austríaca de Chile y un cómplice de Milei: “No es momento de medidas graduales, van a ser medidas drásticas: él lo anunció, entonces el país se está preparando psicológicamente, que es algo que Macri no hizo. Es un desafío enorme. Podría fracasar, pero tiene que correr el riesgo y hacer todo lo posible. Si no controla la inflación y recupera algo de prosperidad, no será perdonado”.

El presidente electo, Javier Milei, junto a Martín Menem

El editor del medio británico afirma que “el estilo de celebridad impactante de Milei no es mi taza de té”, pero disiente con “la gran prensa en los EE.UU. y Europa que se apresura a lanzar el epíteto de populista de extrema derecha” porque “el término es particularmente inútil para analizar el estilo político de ópera tonta en América Latina”.

Luego afirma que Milei no se dedicará a cumpli con las “extravagantes travesuras libertarias: un mercado para órganos humanos; la venta de menores; la privatización de las calles”. En lugar de esto, el periodista cree que “utilizará su capital político para objetivos centrales thatcheristas. Tiene ocho escaños de 72 en el Senado, 37 escaños de 257 en la Cámara de Díutados y ningún gobernador. Nada se puede hacer sin alianzas”.

“La economía ya está medio dolarizada”

Sobre el final de su extenso artículo, el periodista sostiene que “normalmente consideraría una locura que un gran exportador de materias primas adoptara el dólar y se vincula, contra la lógica económica, al ciclo monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos, pero la pérdida total de confianza en el orden existente enla Argentina ha llegado tan lejos que tabula rasa comienza a tener sentido. La economía ya está medio dolarizada. Hay US$200.000 millones en circulación, que se utilizan para la compra de casas y frigoríficos”.

En este punto menciona a Luis Caputo, el exfuncionario macrista que fue elegido como ministro de Economía por Milei, y a su consultora: “Los expertos macroeconómicos de Anker Latinoamérica escribieron un informe detallado en junio advirtiendo que la dolarización no era una ‘solución mágica’ y podía salir terriblemente mal, pero que era factible si se hacía en etapas con la combinación de políticas adecuada. Sería la forma más rápida de vencer la inflación. La inflación de Ecuador cayó del 91 por ciento a un solo dígito dos años después del cambio en 2001″.

Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo, Nicolas Posse, Luis Caputo y Gerardo Werthein en la Casa Blanca X

Como el Banco Central (BCRA) no tiene suficientes dólares para absorber la oferta monetaria en pesos y las letras a corto plazo, Evans-Pritchard sostiene que la dolarizacipón “podría lograrse reuniendo las reservas extranjeras del país, empeñando US$84.000 millones de de activos del BCRA como garantía de préstamos en Nueva York o Londres, todo ello respaldado por otro paquete del FMI y una feroz reducción fiscal”.

Por último, el autor afirma que Milei “puede tener éxito, desencadenando una ola de fermento hayekiano y ayudando a enterrar las doctrinas de la ‘teoría de la dependencia’ de Raúl Prebisch, que tanto han arruinado el pensamiento económico en toda América Latina. En la medida en que resista el actual enamoramiento del Sur Global con el modelo económico leninista de China, mucho mejor. Necesitamos que Argentina regrese a Occidente, donde pertenece”.

