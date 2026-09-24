El dólar alcanza un nuevo valor máximo del año y los bonos rebotan tras una semana de caídas

El dólar oficial registra una leve suba y alcanza un nuevo valor nominal máximo del año ante el fortalecimiento de la moneda extranjera a nivel global. Por su parte, los bonos argentinos rebotan tras más de una semana de caídas.

El tipo de cambio minorista figura en las pizarras del Banco Nación a $1540, una suba de $5 con respecto al cierre anterior. De esa forma, abandona la estabilidad que registró desde el pasado 16 de septiembre. Al comparar con distintos bancos, el valor promedio del mercado es de $1536,50, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar mayorista suma $2 (+0,1%) y cotiza a $1518. Ayer llegó a tocar este valor, pero luego borró parte de esa suba y cerró a $1516. Igualmente, mantiene una distancia con el techo de la banda cambiaria -establecido hoy a $1911,44- del 26%.

La cotización del dólar este jueves 24 de septiembre Shutterstock

Por su parte, los dólares financieros se mantienen estables: el MEP aparece en las pantallas a $1540,10, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1608,81.

Andrés Reschini, titular de F2 Soluciones Financieras, evaluó que el movimiento del tipo de cambio se explica por el contexto internacional: “Los rendimientos de bonos del Tesoro americano siguen subiendo y el dólar vuelve a fortalecerse a nivel global. Las principales monedas de la región (y emergentes) se debilitan frente a la divisa norteamericana y eso arrastra a la moneda local”.

Evolución de la variación acumulada porcentual de distintas monedas frente al dólar estadounidense (USD) entre el 31 de agosto y el 24 de septiembre de 2026. F2 Soluciones Financieras

En tanto, destacó la “importante reducción del circulante” que logró el Gobierno en el canje de deuda del pasado martes, por el cual le quita presión a la divisa frente a la fijación de precio (fixing) de bonos que se vencen este viernes 25 de septiembre. En ese sentido, remarcó que el desempeño del dólar a nivel global es lo que hace que el tipo de cambio registre subas.

Mercados hoy

Los bonos argentinos presentan subas tras haber sufrido caídas por una semana tras el aumento de las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed). Hoy los títulos bajo ley local suman hasta 0,7% (AL41D) y los Globales trepan hasta 0,9% (GD46D).

De todos modos, el riesgo país solo cede una unidad y se ubica en los 565 (-0,2%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Por lo tanto, se mantiene en niveles más altos de los últimos cinco meses, cuando el pasado 30 de abril cerró a 567.

Javier Giordano, economista de CFA, destacó a través de su cuenta de X que los bonos argentinos “cortan la mala racha” con subas de 0,4% promedio (en la semana están -1,6%). En ese sentido, observó que el “contexto internacional acompaña” y provoca este movimiento: el fondo de los mercados emergentes (EMB) sube 0,2%, aunque acumula una baja de 0,6% en la semana. A su vez, la tasa del Tesoro de EE.UU. a 10 años se comprime 1 punto básico a 5,11% tras haber tocado el valor más alto registrado desde julio de 2007 ayer.

Bonos argentinos cortan la mala racha con subas de 0,4% promedio (en la semana están -1,6%). Contexto internacional acompaña: EMB +0,2% (-0,6% en la semana) y tasa del tesoro de EEUU a 10 años comprime 1 bp a 5,11% pic.twitter.com/D4zBO7wmG5 — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) September 24, 2026

Sumado al mejor clima global, Fernando Marull, economista de FMyA, puntualizó que “aparecieron compradores” que aprovechan las fuertes caídas que tuvieron los bonos en las últimas jornadas para comprarlos a un valor mucho más bajo.

A contramano, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) siguen la misma sintonía de los principales índices de Wall Street y tienden a la baja. Retroceden mayormente Edenor (-2,2%), Globant (-2,1%) y Banco Supervielle (-2,1%). En tanto, suben Tenaris (+2,2%) e YPF (+1,6%).

El Merval cede 0,8% hasta las 2.946.043 unidades, lo equivalente a US$1832 al ajustar al dólar CCL (-0,5%). Lideran las bajas BBVA (-2,4%), Edenor (-2,4%) y Telecom (-2,3%). YPF se diferencia con un aumento del 1,5%.