EE. UU. Un guiño a la Argentina que quizás el país no pueda aprovechar

Según el informe de la consultora Analytica, un dólar débil a nivel global es una oportunidad para un país como la Argentina

A fines de marzo, para contener el efecto de la pandemia de Covid-19, el gobierno estadounidense aprobó un paquete de estímulo al 11% de su PBI (US$ 2,3 billones) denominado CARES Act. A fines de agosto la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) dio un cambio en la política. Según el informe de Analytica, la FED "sacrificará el objetivo de tasa de inflación (2%) para proseguir con una estrategia de tasas de interés bajas (0,7% para el bono a 10 años) durante un tiempo considerable".

La consultora hizo un informe sobre la economía argentina y las oportunidades que tiene si logra conseguir estabilizarse. En diálogo con LA NACION, Rodrigo Álvarez, CEO de la compañía, reafirmó como "un dólar débil en el mundo asegura mayores oportunidades para acceder al crédito y flujos de capitales". Como primer paso, el economista aseguró que el país debe ponerse en "la vidriera".

Cómo declara el informe, "un horizonte de tasas de interés bajas por varios años genera oportunidades para financiar la recuperación de la actual crisis en economías como la argentina".

"El escenario de tasas bajas y de disponibilidad de créditos llegó para quedarse por un buen rato -dijo-. Cuando se estabiliza genera la búsqueda de retornos y los flujos de capitales empiezan a buscar activos financieros en economías desarrolladas y después van buscando otros tipos de estos".

Según Álvarez, es frente a ese marco donde la Argentina tiene la oportunidad y debe mostrarse. "A partir de la reestructuración, que fue exitosa, a la Argentina se le abre una posibilidad para posicionarse en la góndola", dijo. Aseguró que, para que el proyecto sea viable, en el corto plazo se deberá estabilizar la economía.

"Guzmán dice que no hay estabilización sin crecimiento, yo creo que no hay crecimiento si no hay estabilización", afirmó y agregó que si no se sostiene la inflación entre 12 o 18 meses es difícil ver la viabilidad de la economía argentina.

Además, sostuvo que se requiere "avanzar con la señalización de un escenario de consistencia macroeconómica". Para él, el presupuesto debe estar claro y se debe definir el proceso de consolidación fiscal y monetario que tendrá la argentina en estos años.

El economista consideró que el presupuesto dictado por el gobierno será una herramienta, pero que después tendrá que "venir el delivery". "No solo hay que mostrar cuál es el camino sino dar a conocer que la Argentina es capaz de transitarlo", dijo y agregó que el Gobierno deberá priorizar gastos y tendrá que tomar decisiones políticas complejas, como la consistencia fiscal, achicar las ayudas sociales y ajustar tarifas, para salir adelante.

"Para ser sujeto de crédito, el mundo te va a pedir que empieces a ordenarte y que muestres que podes ser confiable, estable y que se puede pensar en negocios en la Argentina", dijo. Consideró que el Gobierno va a señalizar un camino "más ortodoxo" que lo que el mercado cree y que el cierre del acuerdo con el FMI ayudará a definir las exigencias financieras que tendrá la economía argentina.

"Lamentablemente juega con una presunción en contra. El Gobierno va a ser culpable de lo que pase hasta que demuestres lo contrario -dijo-. No es uno que genere amor entre los inversores y, en términos generales, no ha construido una confianza sólida". El economista aseguró que el canje de la deuda fue importante para marcar el rumbo. "El Gobierno va a tener que hacerse camino al andar", finalizó.

La otra cara de las bajas tasas internacionales es el dólar débil. "Medido contra una canasta de monedas, ya comenzó a reaccionar a la baja", aseguraron desde la consultora. Y desarrollaron que "eso implicaría esperar un aumento en el precio de los commodities en los próximos años", por ende un aumento en el valor de las exportaciones argentinas.

"La recesión y los cambios de hábitos a partir del Covid-19 no nos permiten ser optimistas al respecto -dijeron en el informe-. El índice de precios de materias primas se encuentra 9% abajo respecto de los valores pre-pandemia. En julio creció 4% mensual, mientras en los dos meses anteriores lo hizo al 10%". Según los especialistas la dinámica es muy heterogénea entre los distintos sectores.