El Banco Central compró más de US$700 millones en enero y llevó las reservas brutas al máximo de la era Milei

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este lunes US$21 millones en el mercado y las reservas internacionales brutas treparon US$200 millones respecto del viernes, hasta ubicarse en US$44.808 millones, el nivel más alto de la gestión de Javier Milei. La suba diaria respondió en buena medida a la revaluación del oro, que volvió a jugar a favor del balance de la autoridad monetaria.

Con este resultado, el BCRA ya acumula compras por US$708 millones en lo que va de enero. “El Central mantiene un ritmo de US$59 millones diarios promedio de compras de reservas en lo que va del mes”, resumió Federico Filippini, economista de Adcap Grupo Financiero, al destacar la continuidad del sesgo comprador de la entidad en el mercado oficial.

Desde Romano Group agregaron que el nivel actual de reservas brutas no solo es el más alto de la gestión Milei, sino también desde el 5 de enero de 2023. Excluyendo ese registro puntual, se trata además del nivel más elevado desde septiembre de 2021.

El contexto cambiario acompaña. Según el cierre de cotizaciones de Rava Bursátil, el dólar mayorista finalizó en torno a $1434. El tipo de cambio oficial minorista se mantuvo casi sin cambios en $1460, mientras que los dólares financieros también mostraron un comportamiento estable: el MEP cerró cerca de $1467 y el contado con liquidación en torno a $1519. En todos los casos, las brechas se mantienen acotadas, en la zona del 5% al 6%, uno de los registros más bajos de los últimos meses.

Santiago Bausili, presidente del BCRA JUAN MABROMATA - AFP

En la rueda de este lunes, además, el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios fue acotado debido al feriado en Estados Unidos, lo que redujo la actividad habitual y contribuyó a un escenario de menor presión sobre el tipo de cambio, aun con la presencia compradora del Banco Central.

Detrás de esta dinámica aparece una combinación de factores. Por un lado, la mayor oferta de divisas del complejo agroexportador, que aceleró el ritmo de liquidación en enero respecto de diciembre. Por otro, el ingreso de dólares vinculados a las emisiones de deuda corporativa, que cuentan con hasta 180 días para ser volcados al mercado de cambios y que en las últimas semanas comenzaron a materializarse con mayor intensidad.

Ese flujo fue más que suficiente para compensar una demanda que se mantuvo relativamente estable, incluso en un contexto de importaciones, turismo y dolarización de carteras. A esto se suma el efecto de las tasas de interés reales elevadas, que volvieron a hacer atractivo el posicionamiento en pesos y redujeron el incentivo a cubrirse en moneda dura, un fenómeno que reavivó las estrategias de carry trade.

El resultado fue un mercado cambiario más calmo y un Banco Central con margen para comprar divisas sin alterar la dinámica del tipo de cambio. De hecho, según estimaciones privadas, en varias ruedas las adquisiciones del BCRA superaron el umbral del 5% del volumen operado, lo que sugiere la utilización de operaciones en bloque por fuera del Mercado Libre de Cambios para evitar distorsiones, algo que pudo confirmar LA NACION en exclusiva.

La mejora en las reservas brutas también se explica por factores de valuación. El repunte del precio del oro en los mercados internacionales permitió compensar pagos a organismos multilaterales y movimientos de encajes, lo que ayudó a sostener el nivel de activos externos. Aun así, los analistas advierten que el desafío de fondo sigue siendo la situación de las reservas netas, que permanecen en terreno negativo y marcan el largo camino que aún queda por recorrer.