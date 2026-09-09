El dólar mayorista tiene una leve suba y llega a un nuevo máximo para 2026

En la tercera rueda de la semana, el mercado cambiario registra leves subas. De esa forma, el dólar oficial alcanza sus valores máximos del año.

El tipo de cambio mayorista suma $3,56 (+0,2%) y cotiza a $1515. Así, acumula una suba de unos $7 en los primeros tres días de la semana y llega a un nuevo valor nominal máximo del año, tras haber tocado los $1514 a fines de agosto. De todos modos, se encuentra un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecida hoy en $1891,68.

El dólar mayorista alcanza un nuevo valor nominal máximo del año Freepik - Freepik

El dólar al que puede acceder el público sube $5 (+0,3%) y figura en las pizarras del Banco Nación a $1535 para la venta. Al ver el precio promedio del mercado, el tipo de cambio oficial opera a $1532,56, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).

De esa forma, se vuelve a ubicar en su valor nominal más alto del año, el cual alcanzó por primera vez el pasado 26 de agosto y luego volvió a tocar los primeros días de septiembre. Desde fines del mes pasado, el dólar oficial minorista oscila entre los $1530 y $1535.

Por su parte, el dólar MEP aparece en las pantallas a $1533,50, $5,69 más que su cierre anterior (+0,4%). El contado con liquidación (CCL) opera estable a $1593,97.

Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, observó que la demanda de dólares “se activó” desde el comienzo de la semana y dijo que esto se puede dar por una combinación de factores: “Es probable que haya giro de dividendos, que en este año están marcando importes significativos después de la liberación de ejercicios finalizados el 2025”. También señaló que hay algo más de importaciones destinadas a las inversiones del RIGI.

A su vez, el analista detalló que cuando la tendencia es alcista, suele haber un fenómeno “de manada”, por el cual quienes pueden anticipar pagos previendo mayores subas lo hacen y, por el contrario, los que tienen que vender postergan ventas en la medida de lo posible. Y agregó: “Tampoco olvidar que los mercados internacionales operan con mucha volatilidad y puede haber algo de contagio en el plano local”.

Mercados hoy

El riesgo país cede una unidad y se posiciona en los 493 puntos básicos, de acuerdo a las pantallas de Rava. Este leve movimiento se da en un contexto donde los bonos soberanos bajo ley local ceden hasta 0,4% (AE38D), mientras que los Globales caen hasta 0,7% (GD46D).

Javier Giordano, economista de CFA, indicó a través de su cuenta de X que se trata de “una muy mala rueda a nivel global por la intensificación en el conflicto EEUU-Irán”. En ese sentido, los títulos de mercados emergentes caen 0,1% (-0,3% en la semana) y la tasa de interés de los bonos estadounidenses a diez años sigue subiendo hasta niveles de 4,85%. Sin embargo, el impacto no es tan fuerte para los títulos locales.

Bonos argentinos caen 0,2% promedio (-0,4% en la semana) en el marco de una muy mala rueda a nivel global por la intensificación en el conflicto EEUU-Irán. Emergentes cae 0,1% (-0,3% en la semana) y la tasa de EEUU a 10 años sigue subiendo y ya opera en niveles de 4,85% (6 bps de… pic.twitter.com/wzpQE91dFR — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) September 9, 2026

El indicador elaborado por JP Morgan cae 19 unidades (-3,7%) en los primeros días de septiembre, que lo llevó a perforar la barrera de los 500 puntos. En el último mes el índice se vio presionado por expectativas del mercado sobre la economía y política local de cara a las elecciones presidenciales de 2027, sumado al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Llegó a tocar un pico de 532 puntos, pero en los días siguientes fue descendiendo gradualmente a los niveles actuales.

En tanto, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se encuentran en territorio negativo por segundo día consecutivo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Retroceden mayormente Mercado Libre (-2,8%), Globant (-2,6%) y Grupo Financiero Galicia (-1,8%).

El Merval baja 0,6% y cotiza a 3.056.681 unidades, lo equivalente a US$1915 al ajustarlo al dólar contado con liquidación (-1%). Las mayores caídas del panel son de Grupo Financiero Galicia (-1,5%), Banco Supervielle (-1,4%) y Telecom (-1,4%). A contramano, Aluar trepa 2,3%.

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, sostuvo que el clima “más cauto” en Wall Street se traslada a los activos domésticos. “Dicho adverso clima externo se hace presente en los activos domésticos, a excepción de las petroleras que resisten mejor por el envión del Brent, aun cuando algunas señales políticas y económicas vienen abriendo espacio a mejores expectativas sobre las chances de reelección”, añadió.