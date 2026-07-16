El efectivo pierde terreno: el 79% de los argentinos ya usa pagos digitales

En menos de una década, las billeteras digitales irrumpieron en la vida de los argentinos y se convirtieron en uno de los principales medios de pago. Con la posibilidad de pagar con el celular en el transporte público o transferirle a otra persona dinero en cuestión de segundos, lentamente el efectivo fue perdiendo terreno e incluso las fintech ganaron popularidad frente a la banca tradicional.

Así surge de un informe elaborado por Mastercard, que relevó el estado de la digitalización y la inclusión financiera en América Latina y el Caribe. El estudio mostró que el 79% de los argentinos utilizó soluciones fintech y medios de pago digitales en los últimos seis meses, frente al 65% que recurrió a servicios de la banca tradicional.

La adopción de estas herramientas también se refleja en la preferencia por las billeteras virtuales. Siete de cada diez argentinos (70%) dijeron haberlas utilizado en el último semestre, por encima del efectivo (52%), las tarjetas de débito (51%) y las de crédito (34%).

Este fenómeno ubica a la Argentina entre los países con mayor nivel de adopción de billeteras digitales en la región. Solo Perú presenta un porcentaje superior (72%), mientras que Colombia alcanza el 65% y México queda bastante más atrás, con el 29%, donde todavía predominan las tarjetas de débito como principal medio de pago.

Este fenómeno ubica a la Argentina entre los países con mayor nivel de adopción de billeteras digitales en la región Shutterstock - Shutterstock

“Los pagos digitales ya forman parte de la rutina de millones de argentinos. Hoy vemos cómo las personas los utilizan para resolver necesidades cotidianas, desde viajar en transporte público o dividir una comida con amigos, hasta hacer compras online o administrar los gastos del hogar. El desafío ya no es solo ampliar el acceso, sino seguir construyendo experiencias simples, seguras y confiables que acompañen a las personas en su día a día”, afirmó Florencia Solazzi, Cluster Leader de Mastercard para la Argentina y Uruguay, quien asumió en este nuevo rol en mayo.

Sin embargo, un punto de fricción que encuentran los consumidores es la aceptación por parte de los comercios. De acuerdo con el trabajo, el 84% de los encuestados afirmó que le gustaría que más comercios y personas aceptaran pagos electrónicos, un dato que refleja que la informalidad de la economía, los altos impuestos y los costos de los servicios le ponen un freno al avance de la digitalización de la economía.

“No necesariamente el efectivo está ligado a la informalidad. Pero es una fricción que no podemos resolver solo como producto para el usuario, sino que tiene que haber distintos organismos del Gobierno, de cambio de la mentalidad de la gente, para que cada vez más comercios acepten cualquier medio de pago”, sumó.

De acuerdo con el trabajo, el 84% de los encuestados afirmó que le gustaría que más comercios y personas aceptaran pagos electrónicos Mercado Pago

También desde la compañía ven una oportunidad de expansión en aquellos medios de pago que todavía no tienen mucha adopción. Mientras que los argentinos muestran mayor familiaridad con las tarjetas de débito (65%), las billeteras virtuales (61%) y las tarjetas de crédito (56%), el nivel de conocimiento disminuye cuando se trata de productos tradicionales, como las cajas de ahorro (47%) y las cuentas corrientes (33%).

La brecha se amplía aún más en instrumentos financieros más sofisticados. El 92% de los encuestados aseguró no sentirse familiarizado con las billeteras de criptomonedas, mientras que el 89% dijo tener poco o ningún conocimiento sobre servicios de remesas.