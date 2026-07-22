El elogio de un funcionario clave de Trump al sector estrella de la Argentina

WASHINGTON.- En el marco de la presentación de un informe sobre las inversiones de Estados Unidos en América Latina, un funcionario clave del gobierno de Donald Trump para el sector energético elogió el incremento de la producción y de las inversiones en energía en la Argentina, al que calificó como un caso “milagroso” en la región.

“Observamos una evolución realmente notable que, a mi juicio, nadie había previsto: casi todos los países de la región aumentaron rápidamente su producción de petróleo en los últimos dos años. La Argentina, en particular, es uno de los casos milagrosos en cuanto al incremento de la producción y al volumen de inversión que está recibiendo su sector energético" , señaló el subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de Estado, Caleb Orr, en la sede del Atlantic Council, en Washington.

Caleb Orr, subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de Estado, en el Atlantic Council, en Washington.

El funcionario remarcó que se prevé que la Argentina registre “aumentos históricos en su producción energética durante los próximos años”, y eso sin contar el sector minero, que también experimenta un boom.

Según datos difundidos esta semana, la diferencia entre exportaciones e importaciones de la Argentina (superávit comercial) cerró el primer semestre en casi US$14.000 millones, el mayor en dólares constantes desde la primera mitad de 2009, con un fuerte aporte del sector energético. El saldo positivo del rubro combustibles y energía sumó casi US$6000 millones en el semestre, el nivel más alto del siglo, y aportó US$2300 millones adicionales respecto de la primera mitad del año pasado.

“También hay que mencionar el desarrollo del triángulo del litio en la Argentina [que comparte con Bolivia y Chile] y el enorme interés de empresas estadounidenses y de otros países occidentales por ampliar las actividades mineras en el país“, ahondó Orr, quien en marzo pasado había participado de la conferencia de energía más importante del mundo, la CERAWeek, en Houston.

El funcionario de la administración Trump —principal aliado internacional del Gobierno— también se mostró elogioso de la marcha de las políticas implementadas por el presidente Javier Milei.

El presidente argentino, Javier Milei. LUIS ROBAYO - AFP

En ese sentido, Orr destacó el “renovado respeto por el Estado de derecho” y el “clima favorable a la inversión” que impulsó Milei en la Argentina, que según su visión “generaron oportunidades inmensas para las empresas estadounidenses”.

“Desde el Departamento de Estado, además de transmitir el mensaje de que queremos que las empresas norteamericanas inviertan en América Latina, nos centramos en ayudar a desarrollar la infraestructura necesaria para que las compañías se beneficien, para que los recursos lleguen a Estados Unidos y para que estas inversiones sean duraderas y perduren mucho más allá de esta administración y de las futuras“, dijo Orr.

Campos de producción de energía en Vaca Muerta.

El mes pasado, por ejemplo, la empresa estadounidense Chevron, una de las principales petroleras del mundo, presentó una solicitud bajo el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para un nuevo proyecto de desarrollo upstream en el área de El Trapial, en Neuquén, con una inversión estimada de US$13.800 millones.

Es el pedido más grande presentado hasta ahora bajo ese esquema que lanzó el Gobierno y el más ambicioso de la historia de la empresa en el país. Chevron es socia de YPF en Loma Campana desde 2013.

En otro panel durante la presentación del informe “Mapeo de la inversión estadounidense y su impacto en América Latina y el Caribe en un contexto de competencia estratégica”, elaborado por el Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, el embajador argentino ante Estados Unidos, Alec Oxenford, destacó la “coherencia” del Gobierno con la “premisa” de tener a Washington como “aliado estratégico”. Además, destacó la “estabilidad macroeconómica” como un eje fundamental para atraer inversiones.

El informe presentado por el Centro Adrienne Arsht para América Latina, que elaboraron el exministro de Finanzas mexicano José Antonio González Anaya y el director asistente del Atlantic Council, Martin Cassinelli, remarcó que “Estados Unidos es y sigue siendo el mayor inversor extranjero en América Latina bajo cualquier criterio relevante”.

Dijo que en las últimas dos décadas “ningún otro país se acercó siquiera a igualar la magnitud, el alcance o la constancia de la participación del sector privado estadounidense en la región”, y destacó que la inversión extranjera directa de proyectos nuevos de Estados Unidos promedió US$28.700 millones anuales en sectores como energía, infraestructura digital, manufactura y servicios.

La Estrategia de Seguridad Nacional presentada el año pasado por la administración Trump identifica la asociación económica hemisférica como una prioridad estratégica, señaló el informe.

“El capital privado de Estados Unidos ya está realizando un trabajo significativo hacia esos objetivos, y la acción gubernamental orientada puede amplificar considerablemente su alcance”, amplió el informe, que advirtió por la influencia que ha ganado China en la región.

“China triplicó su inversión extranjera directa en proyectos greenfield en América Latina desde 2020, ganando terreno en la fabricación de automóviles, la infraestructura logística y la minería", indicó. “Estados Unidos conserva ventajas decisivas en los sectores más importantes, pero mantener dichas ventajas requiere una actuación deliberada”, cerró.