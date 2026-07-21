Titano pisa fuerte en la Expo Rural 2026 como vehículo oficial

Con su nueva Fiat Titano como vehículo oficial de la 138° Exposición Rural, Fiat desembarcó en Palermo este año con un stand imponente, una pista off-road y grandes novedades, reafirmando así su histórico vínculo con el sector agroindustrial.

La presencia de Fiat en la muestra está respaldada por un sólido desempeño comercial. Durante el primer semestre de 2026, el Fiat Cronos fue el segundo vehículo más vendido del país y la marca se ubica así en el podio del mercado argentino, con un 12,2% de market share. Además, Fiat Cronos, Strada y Toro lideran sus subsegmentos indiscutidamente, con participaciones del 65%, 72% y 31%, respectivamente.

Fiat exhibe en su stand de la Expo Rural su oferta de pick ups: la nueva Titano, Toro y Strada.

Quienes visiten la expo, que se extiende hasta el 26 de julio, podrán recorrer el stand la marca y conocer de cerca la triple oferta de pick-ups, integrada por Fiat Strada, Fiat Toro y Fiat Titano, una gama pensada para responder a las diferentes necesidades de clientes particulares, profesionales y productivos. Con esta propuesta, Fiat ofrece una alternativa para cada tipo de usuario: desde la versatilidad y eficiencia de Strada para el trabajo cotidiano, pasando por la sofisticación y el confort de Toro, hasta la robustez y capacidad de Titano para afrontar los desafíos más exigentes.

Los visitantes pueden inscribirse online para probar la Titano y la Toro en la pista off road.

Además de la gama exhibida, Fiat cuenta con otro stand de atención comercial, donde los interesados podrán conocer todas las oportunidades que Stellantis brinda en materia de Plan de Ahorro y Financiación, así como también en servicios de Posventa.

Máximo confort y tecnología en el interior de la nueva Titano.

En cuanto a financiación, en ExpoRural 2026 y en todo el país hasta 31 de julio, Fiat ofrece la nueva pick-up Fiat Titano hasta 38.000.000 con tasa 0% a 18 meses, o a 24 meses con tasa 5,9%. A su vez, brinda un crédito UVA Fiat de hasta 30.000.000 tasa 0% a 36 meses o 22.000.000 tasa 0% a 48 meses. La marca también tiene el Planes de Ahorro para Titano, Strada y Toro de 70/30 y 84 CUOTAS con diferimiento. Estos 3 planes permiten cambio de modelo prorrateado en 24 cuotas a cualquier modelo / versión de las pick ups.

Fiat acompaña al sector agroindustrial con su amplia gama de vehículos.

Como beneficio especial, las suscripciones a los planes de Titano, Strada y Toro que se realicen entre el 16 y el 30 de julio contarán con un 50% de descuento en el seguro del auto durante tres meses. La promoción estará disponible tanto para las suscripciones realizadas en La Rural como en cualquier concesionario oficial Fiat o a través de la web www.fiatplan.com.ar.

Hasta el 26 de julio, Fiat recibe a los visitantes de la muestra en su stand.

Por último, y como parte de la participación en la muestra, Fiat ofrece test drives de los modelos Toto y Titano, permitiendo que el público experimente en primera persona las prestaciones, el confort, la tecnología y el desempeño en su pista off road. Los interesados en probar ambos productos ya pueden coordinar el turno previamente de manera on line para haciendo click aquí.

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