Según un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el empleo privado volvió a caer y acumula 14 meses de retroceso. El documento destacó, entre otros puntos, que en julio, el último mes medido, se perdieron 9000 puestos de trabajo formales, una cifra un poco más baja que junio, cuando cayeron 13.000 empleos.

“Esta evolución ubica al número de asalariados formales en un valor similar al de cuatro años atrás, en abril de 2022″, indicó la casa de estudio.

El trabajo coordinado por Roxana Maurizio y Luis Beccaria señaló que en julio de este año había 266.000 puestos de trabajo asalariados formales del sector privado menos que en noviembre de 2023. Y remarcó a su vez que, mientras que la actividad económica se ubicaba 2,2% por encima de su nivel de noviembre de ese año ―a pesar de la caída que acumula en el año de 4,1%―, el empleo privado acumuló en ese período una caída de más de 4%.

El empleo en el sector privado lleva 14 meses consecutivos en caída, según la UBA. uba

El informe consignó, además, que en agosto, las empresas grandes redujeron levemente su dotación de personal (-0,1%) y las chicas registraron un leve aumento (+0,1%), mientras que las medianas no presentaron cambios (0,0%).

Informe de la UBA: el empleo en el sector privado lleva 14 meses consecutivos en caída. uba

El empleo privado según los rubros

Al analizar el panorama por rubros, los sectores de la Industria y del Comercio seguían liderando la pérdida de empleo, fenómeno observado desde septiembre de 2025. En cuanto a Minería, en julio volvió a crecer un 0,4%, tercer mes consecutivo de aumento tras la caída de abril. La comparación interanual, sin embargo, sigue siendo negativa (-1,3%) a pesar del crecimiento del nivel de actividad sectorial, agregó el documento.

En cuanto a la Construcción, tras los aumentos de diciembre de 2025 y enero de 2026, la estabilidad de febrero y marzo, las caídas de abril y de mayo, y la estabilidad de junio, cayó en julio (-0,6%), la mayor baja mensual desde marzo del año pasado.

En cuanto al interior, el empleo se redujo en 17 provincias, aumentó en seis y no presentó cambios en una. Las mayores caídas porcentuales se dieron en Santa Cruz (-0,9%), Corrientes (-0,7%) y Mendoza (-0,7%), mientras que las que experimentaron los mayores aumentos fueron Catamarca (+0,7%), Tucumán, Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (+0,2% en los tres casos).

Informe de la UBA: el empleo en el sector privado lleva 14 meses consecutivos en caída. Shutterstock

Por su parte, Neuquén registró en julio una leve caída (-0,1%), luego de 10 meses consecutivos de aumento, desde septiembre de 2025. En ese lapso de tiempo sumó 8478 puestos (+5,7%) y en junio alcanzó el máximo de toda la serie, iniciada en enero de 2009. Es la provincia a la que mejor le fue desde noviembre de 2023, seguida por Río Negro (+3,5%). Son las únicas dos cuyo empleo asalariado formal privado es superior al de noviembre de 2023.

Debido a su tamaño relativo, las provincias que más contribuyeron a la caída del empleo fueron la provincia de Buenos Aires con una reducción de 8000 puestos, Mendoza con 1600 puestos y Santa Fe con 1400.

Qué pasó con el salario

De acuerdo con el informe de la UBA, el salario mínimo perdió, desde noviembre de 2023, un 40,8% de su capacidad adquisitiva. En ese sentido, la remuneración promedio de los asalariados registrados del sector privado cayó 0,4% en julio.

El empleo en el sector privado lleva 14 meses consecutivos en caída, según la UBA. uba

Esta contracción, junto con la tendencia decreciente de los años anteriores, lleva a que el salario mínimo en términos reales de septiembre de 2026 se ubique en un valor inferior al de 2001, antes del colapso de la convertibilidad, y sea el más bajo desde junio de 2003. Asimismo, implica una erosión del 67,1% respecto del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011, de forma tal que representa apenas un tercio del mismo.