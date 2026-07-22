El empleo privado registrado bajó 0,1% en mayo y las expectativas de contratación tocaron su mínimo en dos años

El empleo privado formal volvió a mostrar signos de fragilidad durante mayo. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) elaborada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el personal en establecimientos con más de diez empleados mostró una contracción del 0,1% mensual.

En términos interanuales, se vio una caída del 1,1% en la comparación con mayo de 2025.

De acuerdo con el relevamiento oficial, la dinámica mensual del empleo mantuvo un descenso simultáneo en los flujos de personal: tanto la tasa de incorporación de trabajadores (1,9%) como la tasa de desvinculaciones (2%) registraron bajas de igual magnitud en comparación con el mes anterior.

Es así que la persistencia de una brecha negativa entre las entradas y las salidas de personal mantuvo el saldo neto contractivo en las planillas del sector privado.

En el análisis del flujo de personal, el informe del Gobierno arrojó que la tasa de despidos sin causa en mayo fue de 0,6 por cada 100 trabajadores registrados. Aunque la cifra representó una leve mejora respecto de la medición anterior y se ubicó por debajo del promedio del último año, el texto reconoce que la recurrencia de las desvinculaciones incausadas muestra una trayectoria persistentemente ascendente en cada mes de mayo desde 2021.

Por otro lado, la tasa de suspensiones se mantuvo estable en 0,5 por cada 100 trabajadores, permaneciendo ligeramente por encima del promedio anual. De todos modos, el estudio destaca que la cantidad de compañías que aplicaron suspensiones se redujo tanto en la comparación con el mes anterior como en la medición interanual.

En cuanto al tamaño de los emprendimientos, la caída del 0,1% en el empleo se verificó por igual en los tres estratos relevados. Es que las pymes volvieron a terrenos negativos tras un mes de crecimiento, mientras que las firmas de más de 200 empleados acumulan 16 períodos consecutivos con dinámica contractiva, interrumpida únicamente en marzo de 2026. En la medición interanual, la mayor reducción del empleo se observa en las pequeñas (-1,5%) y en las grandes empresas (-1,3%).

Disparidad entre sectores

Al desglosar la dinámica laboral por ramas de actividad, el comportamiento resulta dispar a pesar de la mayoría de cifras en rojo:

Construcción: es la nota positiva del mes al registrar un incremento del 1% en la dotación de personal. Se trata del segundo mes consecutivo de expansión, aunque el balance interanual sostiene una contracción del 2,9%.

es la nota positiva del mes al registrar un incremento del 1% en la dotación de personal. Se trata del segundo mes consecutivo de expansión, aunque el balance interanual sostiene una contracción del 2,9%. Comercios, restaurantes y hoteles: anotó una baja mensual del 0,3%, a pesar de conservar un saldo positivo del 0,5% en la comparación interanual.

anotó una baja mensual del 0,3%, a pesar de conservar un saldo positivo del 0,5% en la comparación interanual. Transporte, almacenaje y comunicaciones: se retrajo un 0,3% en mayo y alargó una racha negativa de 18 meses consecutivos sin mostrar signos de crecimiento. La caída interanual escala al 2,8%.

se retrajo un 0,3% en mayo y alargó una racha negativa de 18 meses consecutivos sin mostrar signos de crecimiento. La caída interanual escala al 2,8%. Servicios financieros y a las empresas: retrocedió un 0,2% mensual, anotando su tercer período seguido con saldo negativo.

retrocedió un 0,2% mensual, anotando su tercer período seguido con saldo negativo. Industria manufacturera: registró una baja del 0,1% en el mes y se consolida como uno de los sectores más castigados en la nómina interanual, con una pérdida acumulada del 2,4%.

Expectativas en mínimos

Según el EIL, el pulso del empresariado en el corto plazo no anticipa un cambio de tendencia. Las expectativas netas de contratación para el próximo trimestre se ubicaron en un 0,1%, marcando el valor más bajo de los últimos dos años, a excepción del registro de febrero de este año.

Al evaluar las previsiones de las compañías, el estudio enuncia que un 94,3% de los consultados no planea realizar modificaciones en su nómina. Además, apenas un 2,9% proyecta incorporar trabajadores y otro 2,8% anticipa que deberá reducir su plantilla.

El texto oficial resalta un aumento en el porcentaje de empresas que espera reducir su plantilla, que pasó del 2% el mes pasado al 2,8% en el relevamiento de mayo. Asimismo, las proyecciones muestran un escenario dividido según la actividad: mientras que en Comercio, Transporte y Servicios financieros las firmas esperan ampliar sus dotaciones, en Construcción, Servicios comunales e Industria las expectativas de contratación para el futuro resultaron negativas.