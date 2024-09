El equipo de Caputo sale a evangelizar el plan económico y el ministro reafirmó: “Los dólares van a sobrar”

Escuchar

El estilo libertario de comunicación desembarcó con todo en el Ministerio de Economía. En sus redes sociales -como ocurre desde hace meses- el ministro de Economía, Luis Caputo, reafirmó hoy algunas definiciones para remarcar lo que él cree que pasará en el futuro cercano en el país en materia económica. “Los dólares van a sobrar”, volvió a subrayar en un posteo en X.

El viernes pasado ya había adelantado en el primer streaming del Palacio de Hacienda que habría tarjetas de débito espaciales para poder usar con dólares provenientes del blanqueo. A esto se suma que parte de su equipo clave comenzó un proceso de evangelización del plan económico en el interior del país con diferentes sectores de la economía.

Esas forman vinieron además combinadas con algunos contrapuntos con las prensa tradicional. Por caso, hoy cuestionó una nota de LA NACION sobre las jubilaciones. “ Totalmente falso. Desde que asumió Javier Milei las jubilaciones subieron 5% en términos reales, es decir, ganándole a la inflación. La comparación interanual solo puede justificarse si se quiere confundir a la gente, porque no incorpora que el deterioro se profundizó justamente en los últimos meses de la gestión anterior. Después se quejan porque los corregimos…”, posteó en X. Vale aclarar que si se tienen en cuenta los bonos fijos para la mínima que no se actualizaron, el monto total de lo que reciben los jubilados cae 2% en términos reales.

“Cosas que ya están pasando y se van a exponenciar en los próximos meses”, escribió luego el titular del Palacio de Hacienda en su cuenta de X y enlistó: “La inflación va a bajar; la economía va a recuperar; los impuestos van a bajar; las regulaciones van a colapsar; el crédito privado va a explotar; la demanda de dinero va aumentar; los pesos van a faltar; los dólares van a sobrar; el dólar financiero va a converger al dólar oficial; los salarios van a recuperar y la pobreza va a bajar”.

“Van a dar respuesta. La idea es que ellos cuenten y que después se abran a preguntas”, contaron en el equipo económico sobre los planes de mandar “de rotation” a Martín Vauthier, Federico Furiase y a Felipe “el Halcón” Núñez. Los tres inauguraron esa modalidad hoy en un encuentro empresario en Santa Fe. Pero, por sugerencia del secretario coordinador de la Producción, Juan Pazo, estos viajes por el interior del país comenzarían a hacerse con más frecuencia.

“Ciclo de charlas con el equipo económico”, se titula el flyer que ya elaboró el Ministerio de Economía con esa propuesta de visitar a las provincias. “Esta iniciativa busca nutrir el diálogo entre los distintos actores productivos de las economías regionales y el equipo económico del Gobierno”, dice el “volante” digital que pudo ver LA NACION. “Nuestra propuesta: El objetivo es poder explicar las medidas que se están llevando adelante, sus razones e impactos, escuchar las inquietudes y problemáticas de distintos sectores del país”, cierra con las fotos de Vauthier, Furiase y Núñez y sus respectivos cargos, como asesor en Economía, director del Banco Central (BCRA) y también asesor en Economía, respectivamente. Núñez tiene también un cargo en el BICE y es el conductor del streaming del Palacio de Hacienda, que debutó el viernes pasado por la noche, pese a la fiebre que golpeaba al ministro.

Primicias en el streaming y en la gira

Los nuevos espacios de comunicación no son menores. En el streaming del viernes pasado, por caso, el ministro anticipó que “una de las tarjetas más importantes está terminando el proceso técnico para sacar una tarjeta de débito en dólares. Vas a poder pagar así. Te lo descuentan de tu caja de ahorro [de la divisa estadounidense]” de la cuenta especial.

Luego agregó: “Podés comprar cualquier cosa regularizando, si te mantenés dentro de la autopista de cuentas regularizadoras (...) Vos podrías blanquear por ejemplo US$200.000 y podrías comprar un auto de 50.000. Uno dice si regularicé 200.000 y saco, tengo que pagar multa porque es más de US$100.000. Ahora vos podrías pagar el auto con la tarjeta de débito y no te podrían cobrar ninguna multa”.

En el Santa Fe Business Forum, el empresario Fernando Molinari, de la zona franca de Santa Fe, por caso, se animó a una pregunta picante que respondieron Furiase y Vauthier. “Me preocupa que sigamos el camino de la convertibilidad, que tan caro nos puso en dólares y no podíamos exportar a nadie”, dijo el hombre de negocios a los tres evangelizadores del equipo económico. Furiase contestó que “el tipo de cambio real se va a seguir apreciando por las buenas razones, no de manera artificial con una devaluación” . Luego aseguró que, “en la medida en que se fortalezca el superávit fiscal, se van a seguir bajando impuestos”. En tanto, Vauthier agregó que “la competitividad no se gana devaluando”.

Anteriormente, Núñez había calificado como muy importante que haya un Presidente y un ministro “alineados” en el ancla fiscal. “No es menor lo que está sucediendo. No crean que en la historia argentina vamos a volver a tener un Presidente tan enfocado en mantener el equilibrio macroeconómico, que es la fuente de estabilidad de toda la economía y lo que posibilita proyectar a futuro, invertir. Desde lo económico soy muy optimista, pero desde lo político soy pesimista. Creo que van a volver los malos gobernantes. No den por sentado el Presidente que tenemos. Es una oportunidad única”, había advertido.

Con la colaboración de Paula Urien

