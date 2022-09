El Estado tuvo un déficit de $224.708 millones en agosto

En agosto, el Sector Público Nacional registró un déficit de $224.708 millones, sin considerar los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos. De esta manera, acumuló entre enero y agosto un déficit primario de $1.101.336,7 millones y un déficit financiero de $1.880.047 millones.

El Ministerio de Economía publicó este resultado y expresó que se sigue por el camino del orden fiscal. “Con el objetivo de ordenar las cuentas públicas para cumplir con el presupuesto vigente, modificado por el DNU 331/2022, el mes de agosto muestra una serie de decisiones sobre la política fiscal compatibles con un déficit anual del Sector Público Nacional de 2,5% de PBI”, se señaló en la cartera que conduce Sergio Massa.

En esa línea, se agregó desde el Gobierno, se dictaron las Decisiones Administrativas N° 826/2022, N° 879/2022 y N° 880/2022, que adecuaron el presupuesto de la Administración Pública Nacional, en función del ritmo de ejecución observado, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las metas fiscales y de gestión implícitas en el presupuesto vigente.

El economista Nadin Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), precisó que, de acuerdo con las cifras informadas por Economía, agosto registró un déficit primario del 0,29% del PBI, nivel muy similar al de agosto del 2021, cuando el déficit fue de 0,27% del PBI. “Este resultado no considera las rentas excedentes de emisiones primarias y obedece a un crecimiento del gasto primario levemente superior al crecimiento de los ingresos totales (72,9% y 71,7%, respectivamente)”, comentó el especialista.

En tanto, Argañaraz indicó que en el acumulado anual a agosto el déficit primario fue de 1,42% del PBI, es decir un déficit 0,49 puntos porcentuales del PBI mayor al del mismo período del año pasado. “Para cumplir con la meta anual del 2,5% del PBI de déficit primario, entre septiembre y diciembre el déficit primario debería ser de 1,1% del PBI, es decir que la magnitud del esfuerzo fiscal a realizar en los últimos 4 meses del año es del orden del 1% del PBI, lo que significa aproximadamente $800.000 millones”, advirtió el economista.

De todos modos, Argañaraz estimó que la suba del PBI nominal derivada de una mayor inflación va a generar un margen extra para una reducción del déficit en términos de ese PBI.

Asimismo, Economía remarcó que el resultado de agosto se explica por un incremento de los Ingresos de +73,7% i.a. (variación que se encuentra afectada por la recaudación del Aporte Solidario y Extraordinario durante agosto de 2021) y un crecimiento de 72,9% i.a. del Gasto Primario.

Desde la cartera de Hacienda se destacó, además, que el crecimiento real acumulado del gasto primario se desaceleró por cuarto mes consecutivo, “en el marco de un proceso de ordenamiento fiscal y cuidado de las cuentas pública”.

No obstante, hay que tener en cuenta que el aumento del gasto fue otra vez superior a la inflación, algo que se viene repitiendo en los últimos doce meses y que es el corazón del problema económico argentino, ya que, según los analistas, no se puede estabilizar una economía con una tasa de crecimiento de las erogaciones de esta magnitud.

Gabriel Caamaño, economista de Consultora Ledesma, analizó que parte de lo que no se pagó en julio se pagó en agosto. “Por eso parece que julio se desaceleró el gasto y en agosto se aceleró fuerte de nuevo. Si se miran los dos meses juntos, se ve que desaceleró un poco respecto a lo previo, pero en lo fino es de nuevo no pagando, no bajando el gasto”, explicó.

Según Caamaño, esto de “patear los pagos” se ve claramente en el caso de los subsidios energéticos. “Están pagando menos compensaciones tarifarias sin haber ajustado las tarifas a esa fecha y ahí probablemente le están haciendo acumular la deuda flotante a Cammesa que no es SPNNF [Sector Público Nacional No financiero] y no juega en el acuerdo con el fondo”, comentó. Y agregó: “Esto no es nuevo; en 2014-2015 ya se hizo”.

Entre los gastos más significativos se destacan jubilaciones pensiones contributivas, con $443.861 millones; subsidios energéticos, con $185.591 millones, y salarios, con $170.976 millones. Muy atrás de estos, aparecen Otros programas sociales, con $ 117.744 millones; prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP), con $63.441 millones, y Otros gastos de funcionamiento, con $ 55.757 millones.

Por el lado de los ingresos, en tanto, lo más importante estuvo dado por aportes y contribuciones de la seguridad social, con $ 360.080 millones; IVA neto de reintegros, con $233.380, y Ganancias, con $150.565 millones. Le siguieron de cerca Débitos y créditos, con $114.387 millones, y el resto de tributarios, con $100.000 millones.

Por su parte, las famosas Rentas por emisión primaria que exceden límite del Programa de Facilidades Extendidas ascendieron a $14.656 millones.