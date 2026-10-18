El exviceministro de Caputo criticó la estrategia oficialista para bajar la inflación: “En el corto plazo no dan pie con bola”

El exviceministro de Economía Joaquín Cottani cuestionó la política monetaria y cambiaria del gobierno de Javier Milei, advirtió que la actividad económica sigue estancada y sostuvo que el Gobierno todavía está a tiempo de cambiar de estrategia para impulsar la recuperación. “En el largo plazo, yo estoy de acuerdo y los aplaudo. En el corto plazo no dan pie con bola”, resumió.

Cottani, que integró el equipo del ministro Luis Caputo al comienzo de la actual gestión, aclaró que sus críticas se limitan a aspectos técnicos de la política monetaria y cambiaria. Defendió el rumbo del Gobierno en materia de disciplina fiscal, apertura económica y reformas estructurales, pero consideró que esas medidas deben acompañarse de una macroeconomía que permita recuperar la actividad y atraer inversiones.

Joaquín Cottani

“Propongo, como proponen otros, que el tipo de cambio debería ser liberado hasta que haya un tipo de cambio absolutamente único”, afirmó. También planteó que la política monetaria debería ser más flexible y que el Banco Central debería dejar de “esterilizar” los pesos que emite para comprar reservas, una operación que, según su análisis, permitiría aumentar la liquidez de la economía. “La política monetaria debería ser hoy más laxa”, opinó.

En su entrevista con Futurock, Cottani evitó anticipar a cuánto debería cotizar el dólar y sostuvo que su valor debe determinarlo el mercado. Según explicó, una mayor libertad cambiaria podría generar confianza entre los inversores al reducir la incertidumbre sobre una eventual devaluación. A su vez, advirtió que las restricciones que todavía pesan sobre las empresas y la intervención oficial alimentan las dudas sobre la evolución futura del tipo de cambio.

Inflación

Al referirse a la estrategia del Gobierno para reducir la inflación —que en septiembre se aceleró al 1,9% y acumuló 23,6% en el año—, Cottani cuestionó la prioridad otorgada a la desinflación por encima de la recuperación de la actividad económica.

A su entender, el Gobierno debería aceptar que la inflación aumente temporalmente —durante algunos meses y sin perder de vista el equilibrio fiscal— si eso contribuye a mejorar la competitividad y reactivar sectores hoy deprimidos. En ese escenario, planteó que podría llegar al 3% o al 4% mensual en los períodos de mayor presión.

“No se puede tratar de bajar la inflación a la fuerza generando distorsiones de precios relativos”, consideró.

“Dada la estructura que hoy tiene la economía, la inflación no debería subir —durante unos meses— de un 3 o 4 por ciento”, introdujo y siguió: “El proceso de ajuste que realmente importa, que es el que generaría esa mejora en el nivel de actividad, tiene que ver con la confianza que genera que haya una economía que no está en represión financiera”.

“Una economía que está financieramente reprimida es una economía que no atrae capitales”, planteó.

De cara a los próximos meses y en la antesala de las próximas elecciones, Cottani señaló que la economía necesitará fortalecer las reservas del Banco Central. Según sostuvo, el organismo deberá comprar más divisas para financiar los pagos de intereses de la deuda y prepararse para la demanda de dólares de los ahorristas en la antesala de las elecciones.

Javier Milei, Luis Caputo.

“La economía va a tener un proceso de aquí a las elecciones en el que inevitablemente va a tener que comprar reservas en cantidad mayor como forma de financiar las necesidades externas de intereses de deuda y también prepararse para que haya compras de dólares de las personas que siempre ocurren en vísperas de elecciones”, sostuvo.

Y marcó: “Es importante que la economía se recupere y que el gobierno se preocupe menos de tratar de artificialmente bajar la inflación en el cortísimo plazo o de aquí a las elecciones, sino de bajarla sosteniblemente aunque en el camino deba aceptar el conflicto que se produce entre el nivel de actividad y la inflación”.

En materia fiscal, el exfuncionario reconoció los esfuerzos realizados por la gestión de Milei para equilibrar las cuentas públicas y aclaró que sus críticas no implican un cuestionamiento al ajuste implementado. Sin embargo, remarcó que una mejora de la actividad económica facilitaría el sostenimiento de ese resultado.

Consideró entonces que, si la economía se recupera, se van a recaudar más impuestos. “Por lo tanto, todas esas maniobras que se utilizan para sostener artificialmente un equilibrio fiscal serían mucho más fáciles de implementar. Y eso no le quita mérito al gran ajuste que se produjo”.

En esa línea, dijo: “La plata no alcanza, pero no alcanza porque el gobierno ha tardado mucho en darse cuenta de que la economía, con solo decir que la inflación bajó, se iba a recuperar”.

Cottani también consideró que Caputo tiene la capacidad para implementar los cambios que propone. “Es una persona muy inteligente, capaz de hacerlo. Simplemente tiene que tener la convicción de que es necesario hacerlo”, concluyó.