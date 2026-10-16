El FMI ratificó su confianza en el crecimiento económico de la Argentina, pero advirtió sobre el mercado laboral

BANGKOK.- Este viernes a la madrugada se llevó a cabo en Bangkok, Tailandia, la conferencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el Hemisferio Occidental, donde diversos referentes del organismo internacional analizaron la coyuntura del país respecto a las perspectivas de crecimiento de la Argentina en 2027. Además, se refirieron a la posibilidad de que el país pueda recuperar su acceso a los mercados de capitales y deslizaron una advertencia sobre la necesidad de flexibilizar el mercado laboral.

“La perspectiva de crecimiento para la Argentina la hemos reducido al 2%”, remarcó Nigel Chalk, responsable del Departamento del Hemisferio Occidental (WHD, por sus siglas en inglés), acerca del retroceso del 3,5% al 2,1% sobre su proyección de expansión para la economía nacional en 2026. Para 2027, se redujo ese número del 4% al 3,5%.

“Esa cifra es resultante de los datos que hemos recibido”, indicó el funcionario del FMI, pero aclaró: “No ha cambiado nuestro punto de vista sobre la trayectoria de la economía (...) pensamos que habrá una aceleración comenzando ahora y hasta el 2027”.

El análisis del FMI sobre las proyecciones económicas para la Argentina

Las palabras del responsable del WHD tuvieron lugar en un contexto donde los equipos técnicos y las autoridades argentinas continúan negociando el cierre de la tercera revisión del programa con el Fondo, de cuya aprobación depende un desembolso de unos US$869 millones. “Los equipos seguirán trabajando para finalizar la tercera revisión”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, luego del cónclave que tuvo el martes con la mandamás del organismo, Kristalina Georgieva, quien respaldó el programa del Gobierno.

Al momento de hacer referencia a la aplicación del plan económico de Javier Milei, Chalk subrayó: “Las reformas en la oferta que reducen los cuellos de botella están dando resultados. Había algunos factores idiosincráticos, como la menor demanda interna y condiciones de financiamiento más estrictas, que hicieron que cambiara nuestra perspectiva”.

En palabras de Chalk, “ese proceso de ajuste nunca es fácil”. “Pero esperamos una aceleración muy positiva de crecimiento para el año próximo”, insistió.

Las proyecciones inflacionarias proyectadas por el FMI para los países de la región

Otro de los tópicos analizados en la conferencia que se desarrolló en la capital tailandesa fue el alusivo al régimen fiscal. “Argentina es uno de los pocos países de América Latina donde la relación deuda-Producto Bruto Interno (PBI) está bajando y no en el sentido contrario. Está bajando con bastante rapidez. También hemos visto mejoras en el marco monetario y en el marco de divisas”, enumeró Chalk.

Quien también alzó la voz para referirse a la coyuntura económica nacional fue Luis Cubeddu. A su turno, el encargado de la División de Supervisión Multilateral del FMI puso la mira en cuatro nociones: crecimiento, empleo, el programa de financiamiento y el pago de la deuda.

“Con las autoridades argentinas entendemos la importancia de distribuir las ganancias para que haya mayor creación de empleo y mayor crecimiento”, detalló Cubeddu, y argumentó: “Y entre los principales esfuerzos para apoyar esto, la profundización de los mercados de capital es crítica y creo que se están dando pasos para mejorar, por ejemplo los mercados hipotecarios”.

Conferencia de prensa del FMI en Bangkok

Tras ello, el funcionario lanzó una advertencia sobre el mercado laboral: “Otra cosa: es importante también mejorar la flexibilidad de los mercados laborales. Hubo una reforma importante del sector laboral este año y creo que eso va a facilitar la creación de empleo”.

Sobre el programa de financiamiento, Cubeddu expuso: “Aplicado el plan de estabilización, que está dando resultados, tienen un programa de financiamiento coherente para cumplir con las obligaciones este año y el siguiente. De manera que confiamos en que las autoridades están en condiciones de cumplir con esas responsabilidades. En cuanto a los pasos que se han dado, hay una que celebramos por sobre el resto el aceleramiento de la compra de reservas que impulsó el Banco Central”.