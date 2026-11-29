YPF, la italiana ENI y la emiratí XRG —brazo inversor de Adnoc— firmarán este lunes la decisión final de inversión de Argentina LNG, el proyecto que prevé instalar dos buques frente a la costa de Río Negro para licuar y exportar gas de Vaca Muerta.

El presidente Javier Milei participará del acto, previsto para las 10.15 en la Sala Argentina del Palacio Libertad, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros miembros del Gabinete. Después de la firma, el mandatario mantendrá una audiencia con representantes de las tres compañías, según la agenda oficial.

La firma formalizará el compromiso de los socios de avanzar con un proyecto que demandará US$50.750 millones en 24 años. El cronograma prevé desembolsos por US$14.687 millones en los primeros dos años y US$26.377 millones acumulados hasta 2030. YPF tendrá el 36% de participación en los bloques que abastecerán el proyecto, mientras que ENI y XRG, el brazo inversor de la petrolera estatal de Abu Dhabi, tendrán el 32% cada una. Las dos firmas extranjeras también comprarán parte de la producción para comercializarla en el exterior.

YPF, ENI y XRG —el brazo inversor de la emiratí Adnoc— esperan firmar la decisión final de inversión el 30 de noviembre en el Palacio Libertad

El acto se realizará después de que el Ministerio de Economía aprobara el ingreso de Argentina LNG al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La adhesión le permitirá al consorcio acceder a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de contar con un marco de estabilidad normativa de largo plazo. El presidente de YPF, Horacio Marín, había señalado que la aprobación del régimen era una condición para avanzar con la inversión.

El gas se extraerá en Vaca Muerta y, tras un primer tratamiento en Neuquén, recorrerá 524 kilómetros hasta la costa de Río Negro por un gasoducto de 48 pulgadas, el de mayor diámetro del país. En paralelo, se construirá un poliducto de 24 pulgadas para transportar los líquidos asociados. En la costa se completará el tratamiento del gas antes de enviarlo por ductos submarinos a los dos buques que operarán en el golfo San Matías. Allí se enfriará hasta volverlo líquido y se cargará en barcos para su exportación.

Las dos unidades flotantes podrán producir en conjunto 12 millones de toneladas de gas natural licuado (GNL) por año. El cronograma prevé la llegada del primer buque a mediados de 2030 y la del segundo un año después. YPF estima que, una vez en régimen, el proyecto generará ingresos por exportaciones cercanos a US$10.000 millones anuales.

Durante la construcción, la petrolera prevé alrededor de 20.000 puestos de trabajo por año, con picos de hasta 40.000 empleos directos e indirectos.

Como anticipó LA NACION, la empresa china Wison construirá los dos buques, valuados en conjunto en casi US$7000 millones. Por su parte, el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM) presentó en septiembre una propuesta no vinculante de hasta US$6000 millones para financiar la compra de bienes y servicios estadounidenses destinados al mismo proyecto. Los socios también buscan un préstamo puente de unos US$6000 millones para iniciar los trabajos en los yacimientos mientras JP Morgan y Santander estructuran el financiamiento de largo plazo.