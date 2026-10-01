El FMI reconoció sus inquietudes por el crecimiento de la economía argentina y habló de “una distribución más equitativa”

WASHINGTON.- En medio de las inquietudes que generaron varios indicadores negativos en las últimas semanas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que en las conversaciones que mantiene con el Gobierno uno de los principales ejes es cómo lograr que el crecimiento en los sectores más pujantes “se distribuya de manera más equitativa” en la economía argentina y extender “los logros de la estabilización”.

“Existe un reconocimiento compartido entre el FMI y las autoridades argentinas respecto a dos aspectos del crecimiento. Por un lado, la necesidad de continuar trabajando para fortalecer la resiliencia del país; y, por otro, la importancia de lograr que el crecimiento, que hasta ahora se concentró mayoritariamente en los sectores energético, minero y agrícola, se amplíe y se distribuya de manera más equitativa entre los distintos sectores de la economía y entre los trabajadores”, indicó la directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, en una conferencia de prensa en Washington de la que participó LA NACION.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en un encuentro del G20 en Asheville. @LuisCaputoAR

“Esto significa que, en este momento, gran parte de la atención de las discusiones [con la administración de Javier Milei], más allá de los detalles del programa, se centra realmente en cómo la Argentina puede consolidar los logros de la estabilización alcanzada y extenderlos al conjunto de la economía”, amplió Kozack, al hacer un reconocimiento de las preocupaciones que surgieron en torno al crecimiento.

La directora de Comunicación del organismo que dirige Kristalina Georgieva remarcó que eso será “esencial para fomentar una inversión más sólida”, así como para “respaldar un crecimiento económico duradero y la creación de empleo” en la Argentina.

“En última instancia, todo ello es fundamental para generar mejores oportunidades para los argentinos, lo cual constituye, por supuesto, el objetivo final”, dijo.

El presidente Javier Milei, al hablar en el Coloquio de IDEA. Mauro V. Rizzi

La conferencia de prensa de Kozack se produjo un día después de que el FMI informara el miércoles que tras nueve días había concluido su misión técnica encabezada por Joyce Wong en Buenos Aires, donde se llevó adelante la tercera revisión del programa acordado con la Argentina. Se espera ahora el cierre de un acuerdo formal con el staff y después una evaluación del directorio en Washington.

“Las conversaciones prosiguen y continuarán en las próximas semanas, con el objetivo de alcanzar un acuerdo a nivel técnico para la revisión. Por consiguiente, varias de las cuestiones planteadas formarán parte, naturalmente, de las deliberaciones entre el FMI y el equipo técnico, por ejemplo, el posible impacto en los ingresos fiscales”, dijo Kozack, en una referencia a las consultas de los periodistas sobre los recientes indicadores económicos negativos en la Argentina.

“Son temas que se abordarán en el diálogo entre el equipo técnico y las autoridades”, reforzó.

Una vez que se supere la evaluación del directorio, se espera un nuevo desembolso del organismo por un monto de US$869 millones, luego de que la Argentina el pagara el viernes pasado US$795 millones. En lo que resta del año, el Gobierno enfrenta otros dos vencimientos con el organismo multilateral, de US$865 millones en noviembre y de US$340 millones en diciembre.

La directora general del FMI, Kristalina Georgieva, y la directora de Comunicación del organismo, Julie Kozack, en Washington. KENT NISHIMURA - AFP

La misión técnica del FMI se produjo además en medio de una importante escalada del riesgo país, que subió casi 19% en septiembre y cerró el mes por encima de los 600 puntos.

En su presentación, Kozack además elogió los “avances significativos en la restauración de la estabilidad macroeconómica, a pesar de un entorno sumamente complejo caracterizado por niveles elevados de deuda e inflación”.

“Hemos observado una marcada reducción de la inflación en los últimos años, así como un fortalecimiento de la posición externa gracias a la acumulación de reservas. Asimismo, se constató una notable disciplina fiscal, pasando del déficit al superávit fiscal”, enumeró Kozack.

“Todo este proceso de estabilización es fundamental y constituye una base clave para el crecimiento sostenible de Argentina”, añadió.

El presidente Javier Milei, en la sede de la OCDE, en París. Teresa Suarez - AP

En su presentación el miércoles en el 62° Coloquio de IDEA -por video desde París, donde asiste a la Argentina Week-, Milei pidió “paciencia” a los empresarios para ver resultados de crecimiento en el país. Además, en la apertura del evento en la capital francesa aseguró que en 2027 la Argentina “habrá crecido entre tres y cuatro veces el promedio en la historia”.

En las últimas semanas se publicaron datos negativos de la economía local, como la caída de 2,9% de la actividad económica en julio respecto de junio, el aumento de la pobreza –pasó de 28,2% a fines de 2025 a 32,3% en el primer semestre de este año–, una leve suba del desempleo y el pronóstico del JP Morgan de una contracción en el tercer trimestre.