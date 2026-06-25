El FMI valoró las mejoras “considerables” en las condiciones del financiamiento para el país, pero evitó poner plazos para un regreso a los mercados

WASHINGTON.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) resaltó las mejoras “considerables” en las condiciones del financiamiento y destacó la baja “significativa” del riesgo país, aunque evitó poner plazos al regreso a los mercados internacionales, decisión que según remarcó el organismo multilateral corresponde al Gobierno argentino.

“Observamos que las condiciones de financiamiento mejoraron considerablemente. El riesgo país se redujo significativamente y ahora se sitúa por debajo de los 450 puntos básicos. El sentimiento del mercado hacia la Argentina se ha vuelto más favorable, lo que se refleja en las mejoras de calificación crediticia por parte de dos agencias”, dijo Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, en una conferencia de prensa en Washington.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington.

“No obstante, quiero señalar que las decisiones relativas al momento y a las condiciones de acceso al mercado corresponden, en última instancia, a las autoridades argentinas“, indicó Kozack, que volvió a destacar el crecimiento económico, la desaceleración de la inflación y la recomposición de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA).

En la segunda revisión del acuerdo, el mes pasado, el FMI había respaldado la estrategia del equipo que lidera el ministro de Economía, Luis Caputo, de conseguir financiamiento a través de organismos multilaterales y garantías internacionales, pero remarcó la necesidad de asegurar “un acceso oportuno y duradero a los mercados internacionales de capitales” para refinanciar vencimientos en moneda extranjera y “reducir gradualmente la exposición del propio Fondo a la Argentina”.

Javier Milei, Kristalina Georgieva y Luis Caputo, en un encuentro el año pasado.

“Valoramos positivamente los esfuerzos continuos de las autoridades por fortalecer sus amortiguadores externos [buffers] y preservar la credibilidad de las políticas. Esto, a la larga, ayudará a respaldar un acceso duradero a los mercados de capitales, tanto nacionales como internacionales“, resaltó la directora de Comunicación del FMI.

Kozack destacó que colaboran “estrechamente” con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos que la semana pasada aprobaron garantías para que la Argentina acceda a financiamiento con bancos privados y hacer frente a parte de sus vencimientos de deuda, una estrategia de Caputo con el fin de abaratar los costos del financiamiento.

“Reconocemos el importante papel catalizador que las instituciones financieras internacionales y los bancos multilaterales de desarrollo pueden desempeñar en el apoyo a las estrategias de financiamiento y a las agendas de reformas de los países. Así, el respaldo de las instituciones multilaterales puede ayudar a reforzar la confianza", resaltó Kozack.

Julie Kozack, directora de comunicación del FMI, y la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, en Washington. KENT NISHIMURA - AFP

“Puede contribuir a mejorar las condiciones de financiamiento de los países, a fortalecer la resiliencia externa y a facilitar un retorno gradual y sostenible al financiamiento de los mercados“, agregó Kozack.

El directorio del BID aprobó una garantía de hasta US$550 millones destinada a respaldar una operación financiera con la que el Gobierno buscará acceder a hasta US$1200 millones de financiamiento con bancos privados, mientras que el BM autorizó otro esquema de garantías por US$2000 millones.

De cara al futuro, el FMI mostró su “confianza plena” en el compromiso de las autoridades argentinas de mantener los esfuerzos para consolidar la solidez de su ancla fiscal, mejorar sus marcos de políticas y recomponer las reservas internacionales. El ritmo en las compras del BCRA en lo que va del año ha sido destacado positivamente por el FMI.

Además, Kozack dejó en claro que el organismo no tiene “ninguna preocupación” en que el Gobierno continuará cumpliendo con sus obligaciones el FMI. “La Argentina cumplió con todos sus pagos al Fondo y confiamos en que seguirá haciéndolo”, afirmó.

Kozack también se refirió a la dinámica del empleo y el impacto de las reformas que lleva adelante la administración de Javier Milei.

“Uno de los objetivos clave del programa es avanzar hacia un mercado laboral con una mayor formalización, aunque eso depende de diversos factores. Esto abarca no solo los resultados macroeconómicos, sino también factores como la estructura fiscal y regulatoria y las rigideces del mercado laboral”, dijo la directora de Comunicación del Fondo.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington. KENT NISHIMURA - AFP

“Ningún indicador por sí solo puede captar realmente el alcance de la formalización. La reforma laboral que se promulgó es de carácter reciente, y los efectos de este tipo de reformas tardan en manifestarse“, añadió.

El lunes pasado, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el desempleo no presentó variaciones significativas en el primer trimestre del año. Fue de 7,8%, apenas por debajo del 7,9% registrado en igual período de 2025. En la comparación intertrimestral tuvo una leve suba de 0,3 puntos.