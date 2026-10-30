El gigante chino CATL, el mayor fabricante mundial de baterías, desembarcó en el país con la mira en la minería

El gigante chino CATL, mayor fabricante mundial de baterías, desembarcó en el mercado argentino con una oficina propia y la mira puesta en la demanda de energía de la minería, las industrias y los centros de datos. Su primer paso es el suministro de equipos para almacenar electricidad: ya participa en dos proyectos de baterías de almacenamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y busca ampliar su presencia de la mano de las licitaciones del sector.

La estrategia fue presentada por Ray See, presidente ejecutivo de CATL para las Américas; Lucas Ponce, el argentino a cargo de la oficina local, y Harry Lau, gerente general para América Latina, durante una charla con periodistas previa a un encuentro organizado por la compañía en el hotel Four Seasons de Buenos Aires.

“Por ahora, avanzamos proyecto por proyecto”, explicó See sobre la estrategia local. El ejecutivo destacó un modelo que busca “compartir conocimientos con socios del mercado local”, como ocurre con Moura en Brasil. Para la operación local, señaló los cuellos de botella en transmisión y distribución eléctrica y la necesidad de una dirección más clara para el despliegue de las renovables.

CATL presentó su estrategia para el mercado argentino en un encuentro en el hotel Four Seasons de Buenos Aires.

El foco inmediato son los sistemas de almacenamiento de energía con baterías, conocidos como BESS. Estos equipos permiten guardar electricidad para utilizarla cuando se necesita. AlmaGBA apunta a disponer de esa energía en los picos de consumo del verano y el invierno, para aliviar la exigencia sobre la red y reducir el riesgo de cortes. Las baterías también pueden complementar parques solares y eólicos, cuya generación depende de las condiciones climáticas.

En el país, CATL suministra tecnología para los proyectos Nuevo Puerto y Central Costanera, adjudicados a Central Puerto en el programa AlmaGBA, por una potencia conjunta de 205 megavatios (MW). El primero, de 150 MW, tiene un contrato de abastecimiento por 15 años con Edenor y, según la información de la compañía, registra un avance cercano al 80%, con inicio de operación comercial previsto para mediados de diciembre. El segundo, de 55 MW, prestará servicio a Edesur.

La empresa también trabaja con Edison, Newsan y Rowing y busca participar en los proyectos de AlmaSADI, que extenderá la puesta de baterías en otros nodos críticos del país. Ponce precisó que mantuvieron conversaciones con las 35 empresas participantes de esa licitación para que todas contaran con una propuesta de CATL al evaluar sus inversiones. Aclaró, sin embargo, que ese proceso todavía estaba en una etapa temprana.

Más allá de esas oportunidades, la compañía identifica dos segmentos para su expansión. “Estamos mirando muy fuerte a los data centers y la minería, con productos específicos para este segmento que viene para los próximos años”, dijo Ponce. Según explicó, esas actividades requieren soluciones capaces de entregar energía durante períodos más largos. La firma prevé, además, asociarse el año próximo a la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) como proveedor.

Una maqueta muestra las aplicaciones del almacenamiento con baterías y su integración con la generación solar y eólica.

Entre las tecnologías que ofrece aparecen las baterías de sodio, que permiten reducir la dependencia del litio. Según la empresa, su desempeño a bajas temperaturas y sus características de seguridad pueden resultar útiles para abastecer operaciones remotas, integrar energía solar en el norte o complementar parques eólicos en la Patagonia.

Fundada en 2011, CATL se convirtió en 2017 en el mayor proveedor mundial de celdas para vehículos eléctricos y desde 2021 lidera los envíos de baterías para almacenamiento de energía. Cotiza en Shenzhen y Hong Kong y en 2025 registró ingresos por 423.700 millones de yuanes (alrededor de US$61.410 millones). Sus baterías equipan casi 30 millones de vehículos, según los datos presentados por Ponce.

El mercado argentino forma parte de una expansión regional que tiene también a Chile, Brasil y México entre sus mercados centrales. Lau señaló que la compañía acumula más de 15 gigavatios hora en proyectos adjudicados en América Latina. La firma ya constituyó una empresa local, con personal de ventas, ingeniería y gestión de proyectos, para acompañar la instalación y operación de los sistemas.

Un modelo a escala de los equipos de CATL, que permiten almacenar electricidad para utilizarla cuando aumenta la demanda.

El encuentro reunió a Fernando Bonnet, CEO de Central Puerto, y Juan Luchilo, gerente general de Cammesa. También participaron Matías Camponovo, de Santander; Christian Deymonnaz, de Bank of China; Matías Ibarra, de ICBC; Félix Frías, de Balanz, y Juan Villar Mallagray, de la Corporación Financiera Internacional (IFC), quienes analizaron las alternativas de financiamiento para estos proyectos.