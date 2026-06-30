El Gobierno actualizó los valores de los haberes de jubilaciones y pensiones para julio
La Anses estableció un reajuste del 2,15%; el montó mínimo será $411.989 y el máximo $2.772.298
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A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el Gobierno actualizó los valores de los haberes de las jubilaciones y pensiones para julio y estableció un reajuste del 2,15%, mientras que también confirmó la entrega de un bono.
Según la Resolución 186/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, a partir de julio, el haber mínimo pasará a ser de $411.989, en bruto, cuando en junio fue de $403.318. Por otro lado, el máximo pasará de $2.713.948 a $2.772.298.
Para quienes perciben solo un haber mínimo, el monto del ingreso será de $481.989, al sumarse el bono de $70.000, aunque una vez restado el aporte al PAMI, la cifra a cobrar efectivamente será de $469.629. Debido al congelamiento del bono, el incremento efectivo del ingreso total para este grupo de jubilados no llega a 2,15%, sino que es inferior, de 1,83%.
Por otro lado, las bases imponibles mínima y máxima serán de $138.757 y $4.509.567, respectivamente, mientras que el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) será actualizado a $188.466 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a $329.591.
Cuánto cobrarán los jubilados en julio
Los montos actualizados para este mes son los siguientes:
- Jubilación mínima: $411.989
- Jubilación máxima: $2.772.298
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591
- Prestación Básica Universal (PBU): $188.466
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
- Hacer clic en el botón “Consulta”
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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