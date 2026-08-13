Las acciones de Globant caen en la Bolsa de Nueva York tras la presentación de su balance

Las acciones de Globant caen cerca de un 15% en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street. La baja se dio luego de que la compañía presentara resultados trimestrales que mostraron un deterioro de la rentabilidad y recortara sus proyecciones para el resto del año.

El unicornio argentino, fundado en 2003 por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti, informó hoy ingresos por US$614,4 millones durante el segundo trimestre, prácticamente sin cambios frente a los US$614,2 millones obtenidos en el mismo período de 2025. En tanto, la ganancia ajustada fue de US$1,40 por acción, por debajo del rango de entre US$1,45 y US$1,55 que había previsto la propia compañía.

El balance también evidenció una contracción de los márgenes. El margen operativo ajustado descendió del 15% al 13,2% interanual, mientras que el margen bruto ajustado pasó del 38,1% al 36,5%.

La acción de Globant cae alrededor de 37% en la comparativa interanual. Fuente: Yahoo Finance

Otro de los factores detrás de la reacción negativa del mercado fue el recorte de las perspectivas para 2026. Globant redujo su estimación anual de ingresos desde un rango de entre US$2462 millones y US$2508 millones hasta uno de entre US$2428 millones y US$2462 millones. También rebajó su proyección de ganancias ajustadas por acción, de entre US$6,10 y US$6,50 a entre US$5,75 y US$6,15.

Para el tercer trimestre, además, la compañía anticipó ingresos de entre US$607 millones y US$615 millones, lo que representaría una caída interanual de entre el 0,3% y el 1,6%.

La transición hacia la IA y el fin de las “horas hombre”

En el reporte, desde Globant remarcaron el desempeño de Glob.AI, cuya tasa de ejecución de ingresos anuales (ARR) alcanzó los US$52,8 millones en el trimestre, lo que representa un salto del 61% respecto al trimestre anterior.

Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, destacó que la empresa espera que esta división supere los US$110 millones al finalizar 2026. El cambio no es solo de volumen, sino de modelo de negocio: la compañía abrió su plataforma al mercado para que cualquier empresa pueda desplegar “AI Pods”, pagando por el output o consumo recibido en lugar de las horas de desarrollo tradicionales.

Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant

“La semana pasada lanzamos Glob.AI a todo el mercado, una plataforma única donde cualquier empresa puede implementar pods de IA y pagar en función de los resultados o el consumo, en lugar de por las horas de uso. Gracias a las alianzas con Anthropic, Vercel y OpenAI, entre otros, estamos transformando la forma en que se prestan nuestros servicios y su precio”, explicó.

Además, destacó el flujo de caja libre, que ascendió a US$12,6 millones, frente a los US$2,9 millones del año anterior, “lo que supone el mejor primer semestre en generación de efectivo registrado hasta la fecha”.

Por su parte, Juan Urthiague, director Financiero de la firma, añadió: “La expansión en nuestras principales cuentas se mantuvo fuerte, reflejando un aumento interanual del 6,9 % en nuestros 50 principales clientes, junto con una adopción acelerada en el mercado de nuestros módulos de IA de mayor margen y la plataforma Glob.AI. Para afrontar la volatilidad del mercado y alinearnos con las necesidades de transformación de nuestro modelo de negocio, optimizamos proactivamente nuestra estructura durante el trimestre, al tiempo que continuamos ejecutando nuestro programa de recompra de acciones”.