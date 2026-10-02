El Gobierno afirma que se lleva US$27.000 millones en anuncios de inversión del Argentina Week París

PARÍS.– En un balance marcado por los apoyos de grandes compañías del mundo de la energía, minería, el agro y la tecnología, al rumbo oficial y encuentros con buena sintonía entre la plana mayor de funcionarios, gobernadores y empresarios argentinos y extranjeros, el Gobierno afirmó que se anunciaron US$27.000 millones en inversiones en la Argentina Week que se desarrolló en esta ciudad.

La información la divulgó el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki. El diplomático, quien estuvo a cargo del evento de principio a fin, calificó como “transformadora” la semana argentina en París. Que fuera él quien diera primero la cifra pareció un premio de Casa Rosada a la organización del evento que, entre las autoridades, se vivió como un éxito.

“Excelente semana. Cada vez más confianza en el país, en el presidente @JMilei y su rumbo elegido. Casi US$30.000 millones en nuevas inversiones para los próximos años. ¡Felicitaciones y gracias a @IanArgentinoS y equipo (¡súper trabajo!), Cancillería, ministros y equipo económico!“, escribió también en X el ministro de Economía, Luis Caputo.

Se trata de un número que genera optimismo para algunos sectores de la economía —sobre todo minería y energía— a futuro, sobre todo teniendo en cuenta la ralentización del crecimiento económico, según los datos oficiales, y que la inversión cayó en el país los últimos cinco trimestres.

ARGENTINA WEEK PARIS: UN MOMENTO HISTÓRICO DENTRO DE UN PERÍODO TRANSFORMADOR



Gracias @JMilei por la confianza.



Todo esto fue posible gracias a dos fuerzas: la seriedad macroeconómica y el magnetismo mundial del presidente Javier Milei.



US$27.000 MILLONES en anuncios de… pic.twitter.com/giOuKqDOqH — Ian Sielecki (@IanArgentinoS) October 2, 2026

En la semana hubo anuncios de inversión, de pedidos de entrada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobaciones dentro de ese paraguas y promesas vinculadas a la aceleración de desembolsos de empresas francesas, de otros europeos y también argentinas, que aprovecharon esta semana para dar a conocer sus planes en el país, principalmente en energía y minería, aunque, como destacó el embajador, también en otros sectores.

Sielecki atribuyó el resultado a dos factores: “La seriedad macroeconómica y el magnetismo mundial del presidente Javier Milei”. Destacó la presencia de 13 gobernadores y la definió como una delegación “inédita en la historia”.

“Una idea irresistible: la Argentina está decidida a crecer”, dijo el embajador en su posteo y destacó que en dos días y medio se realizaron 10 eventos de alto nivel destinados, según describió, a poner a la Argentina “en el centro”.

Uno de los principales encuentros tuvo lugar en la sede de la OCDE, donde, según el embajador argentino, se reunieron unos 500 CEO europeos junto con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli, los gobernadores y otros miembros del gabinete, además de empresarios argentinos.

Sielecki destacó una frase de Caputo: “El único riesgo en Argentina es perderse la oportunidad de invertir”.

“Estos dos días pudimos ponerles nombres y lugares a esas oportunidades”, agregó el joven diplomático.

El ministro francés, Caputo y Sielecki

Anuncios de inversión

Sielecki listó algunos de los anuncios. El de Total, que presentó proyectos de inversión por US$10.000 millones en Neuquén y Tierra del Fuego.

El embajador argentino señaló que fueron dos años de trabajo “para generar esa confianza” y contó que, antes de subir al escenario, Milei y el CEO de la compañía acordaron el nombre del nuevo desarrollo offshore: Alberdi.

También destacó el proyecto de Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), que contempla US$12.400 millones para continuar con el desarrollo de Vaca Muerta.

En Salta, Eramet anunció su intención de expandir el proyecto de litio Centenario-Ratones, con una inversión de US$350 millones. Sielecki destacó además el vínculo construido entre la compañía y la Argentina.

En Chubut, PAE y SNF (firma francesa) anunciaron US$1200 millones para el desarrollo de Cerro Dragón. Otro de los anuncios fue el de Glencore, que comprometió US$4000 millones para Agua Rica, en Catamarca.

El embajador también resaltó la presencia de Bernard Arnault, a quien definió como “el principal empresario de Europa”. Según Sielecki, LVMH anunció su acuerdo para comprar Vicuña de Catamarca, una expansión de sus bodegas en Mendoza y la confirmación de su confianza en la Argentina. A su vez, Hitachi Group eligió, según el diplomático, a la Argentina para instalar su hub regional, con una estimación de 2000 puestos de trabajo, mientras que Huttopia anunció su desembarco en Mar Azul y otros sitios.

Milei, gobernadores y Macron en París.

Gobernadores y empresarios

También destacó la participación de los gobernadores que integraron la delegación argentina y calificó su desempeño como de “solidez extraordinaria”.

Durante la visita se sucedieron paneles y reuniones con ejecutivos de grandes empresas europeas, entre ellas Total, ENI, Danone, OCP, Santander, Eramet y Rio Tinto.

Por la noche, según el embajador, Milei mantuvo un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, junto con gobernadores y empresarios de Francia y la Argentina. Sielecki describió la reunión como un momento “histórico” y señaló que hubo dos horas de conversación abierta y relacionamiento.

La agenda continuó durante la madrugada con una visita a Rungis, que Sielecki describió como “el mercado central más grande del mundo”, para conocer el circuito de distribución de productos argentinos en Europa.

Energía, minería, tecnología y comercio

Hoy la agenda continuó con actividades en la Cámara de Comercio Internacional (ICC). Ministros, gobernadores y jueces participaron de encuentros sobre comercio y seguridad jurídica. En la Agencia Internacional de Energía hubo una agenda sobre energía, minería y nuclear, mientras que en la embajada se realizó un evento tecnológico con 103 empresas del sector.

En simultáneo, la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional llevó adelante una jornada destinada a conectar a empresas pesqueras argentinas con compradores. Sielecki también destacó que Milei recibió el Premio del Paris Economic Forum, en una ceremonia que, según señaló, también distinguió a un Premio Nobel.

“Cuando se escriba la página de este período transformador, en el que la Argentina volvió a ser atractiva, respetada y confiable, esta semana tendrá un recuadrito”, escribió. Luego concluyó: “Dirá que estos tres días en París aceleraron esa transformación y fueron el reflejo más fiel del nuevo lugar de la Argentina en el mundo”.