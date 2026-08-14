El Gobierno anunció que los bancos podrán prestar los dólares de sus clientes a cualquier empresa del país

El Gobierno anunció este jueves una flexibilización de los créditos en dólares, con el objetivo de ampliar el financiamiento disponible e impulsar la actividad. A partir de esta medida, los bancos podrán prestar parte de los depósitos en dólares a todas las empresas, incluidas aquellas que generan sus ingresos en pesos.

La medida fue dada a conocer por el ministro de Economía, Luis Caputo, en una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el viceministro de la cartera, José Luis Daza, y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

Flexibilizan el acceso al crédito en dólares para empresas para impulsar la economía

Durante su exposición, el funcionario detalló que la decisión surgió a partir del costo que todavía tiene financiarse en moneda local. “Las tasas en pesos todavía son altas”, indicó, al tiempo que advirtió que esos niveles restringen la rentabilidad de diversos proyectos productivos. “Va a generar mayor crédito, va a generar una baja en el nivel de tasas, va a generar mayor empleo y va a ayudar a reactivar la economía”, afirmó.

Detalló que el espíritu de la medida apunta a que haya un mayor nivel de crédito, principalmente para industrias como la construcción y la automotriz, que generan mucho empleo. El Gobierno espera que la posibilidad de acceder a financiamiento en dólares, con tasas inferiores a las disponibles actualmente en pesos, permita viabilizar inversiones que hoy resultan más difíciles de financiar.

También destacó que la iniciativa se complementa con la Ley de Inocencia Fiscal debido a que habrá mayor crédito destinado a las inversiones. Y añadió: “La gente pierde plata si tiene la plata debajo del colchón. No le conviene a la gente y no le conviene al país, porque esos dólares si van al sistema financiero los bancos los pueden estar prestando ahora a empresas a una tasa que pueda hacer que esas empresas tengan un negocio más rentable, puedan generar empleo y se dé una dinámica como la que nosotros estamos queriendo lograr”.

La medida incluye a las empresas que generan sus ingresos en pesos (Fuente: Pexels)

Durante el anuncio, el ministro destacó que los depósitos en dólares del sector privado pasaron de US$14.100 millones en diciembre de 2023 a US$40.300 millones en la actualidad. En paralelo, los préstamos en dólares pasaron de US$3700 millones a US$24.600 millones, lo que representa un incremento en la canalización del ahorro hacia la inversión.

“Hoy hay un encaje adicional de, aproximadamente, diez puntos. Si los bancos prestaran la totalidad de su capacidad de préstamo, que sería el 75% de los depósitos, podrían prestar US$30.500 millones versus los US$24.700 millones que tienen prestados”, detalló. Por lo tanto, hoy estarían con una capacidad adicional de poder prestar US$5800 millones de dólares adicionales.

Condiciones y restricciones

Cabe aclarar que la medida se aplica exclusivamente a personas jurídicas y no a personas humanas. La decisión responde a criterios macroeconómicos y a la solidez de los contratos comerciales en este segmento. “Nos reunimos regularmente con todos los sectores y nos venían pidiendo mayor flexibilidad”, remarcó el ministro.

Hasta ahora, la normativa vigente —heredada de la crisis de 2001— limitaba el uso de esos fondos a firmas exportadoras, generadoras de divisas o compañías respaldadas por ellas. Para modificar este esquema, el Gobierno modificará el artículo 23 del decreto 905/2002 y, a partir de ese cambio, el Banco Central (BCRA) fijará pautas para mitigar el riesgo cambiario.

Caputo detalló las restricciones que tendrpan los préstamos en dóalres para empresas (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP) EMILIANO LASALVIA - AFP

Entre las condiciones dispuestas, los nuevos créditos no podrán superar, en conjunto, el equivalente al 15% de los depósitos en dólares de cada entidad. Además, tendrán un requisito de capital mínimo equivalente al 125% del aplicable a otros créditos comparables y computarán por 1,25 veces su valor a la hora de determinar los límites de exposición crediticia.

Las entidades financieras también deberán evaluar la capacidad de pago de las empresas ante distintos escenarios de variación del tipo de cambio, una condición especialmente relevante debido a que el nuevo régimen permitirá financiar en dólares a compañías que generan sus ingresos en pesos. “Nos parece macroprudencialmente lo más razonable”, sostuvo Caputo.

Con este mecanismo, el equipo económico estima que se inyectará una oferta adicional de divisas estimada entre US$6000 millones y US$10.000 millones, dependiendo de la evolución futura de los depósitos.