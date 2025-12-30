El Gobierno autorizó a otra nueva empresa para operar en aeropuertos en el servicio de rampas

Al igual que hace una semana, el Gobierno autorizó a una nueva empresa para realizar "servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general". Se trata de American Jet S.A., que opera en el país desde 2024 con una pequeña flota de aviones y realiza diferentes vuelos regionales. La medida se publicó este martes a la madrugada en el Boletín Oficial, en según lo dispuesto por la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía a través de la Disposición 48/2025.

La nueva habilitación se otorga en el marco del "nuevo régimen de acceso a los mercados aerocomerciales", establecido en el Decreto 599/2024, y luego de que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) emitiera dictámenes técnicos favorables sobre el ingreso de la empresa al mercado. Según consta en la norma, la compañía acreditó los requisitos de "capacidad técnica y económico-financiera" exigidos por el Código Aeronáutico.

La autorización permitirá a American Jet brindar “tareas de asistencia en tierra a aeronaves, que incluyen las operaciones realizadas en plataforma desde la llegada hasta la partida de los vuelos”. El permiso se encuadra en el proceso aprobado por la Secretaría de Transporte para el otorgamiento de este tipo de autorizaciones, que establece una vigencia de 15 años, con renovación automática siempre que se mantengan los estándares de seguridad.

No obstante, la decisión se suma a una serie de habilitaciones otorgadas en las últimas semanas, en línea con la política de desregulación y “cielos abiertos” impulsada por el gobierno de Javier Milei desde su llegada a la Casa Rosada con el objetivo de "fomentar la competencia en los servicios aeroportuarios" y “avanzar en la eliminación del monopolio histórico de Intercargo en las tareas de rampa".

La empresa fue autorizada a realizar "servicios aeroportuarios operacionales y de rampa en general"

Días atrás, el Ejecutivo había autorizado a Crossracer Ramp a operar servicios de rampa en los aeropuertos del país, en lo que fue la décima empresa habilitada desde el inicio de esta política. En ese marco, además, se aprobó un nuevo reglamento para asignar espacios a los prestadores en las terminales aéreas, con el fin de facilitar la implementación efectiva de las autorizaciones y evitar trabas operativas.

Cabe señalar que el Ejecutivo ya había habilitado a Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A., MNZS S.A., Jet Handling FBO S.A., Swissport Argentina S.A. y Acciona Servicios Argentina S.A..