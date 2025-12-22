Aeropuertos: autorizan a una nueva empresa de rampa y agilizan la implementación del servicio

El Gobierno autorizó hoy a la empresa Crossracer Ramp a operar servicios de rampa en los aeropuertos de todo el país. Se trata de la décima compañía habilitada desde el inicio de la política de Cielos Abiertos y desregulación del sector aerocomercial, y la primera después de que se aprobara un nuevo reglamento para facilitar la operación de estas firmas.

Crossracer Ramp tendrá su base de operaciones en el aeropuerto Ministro Pistarini de Ezeiza, cuenta con capacidad operativa para asistir de manera simultánea hasta tres aeronaves de fuselaje ancho y dispone de un plantel de 180 empleados.

Crossracer actualmente presta servicio de handling de pasajeros (facturación, embarque, control de seguridad y asistencia) a Lufthansa, Swiss International Air Lines, United Airlines, Air Canada, Turkish Airlines, Ethiopian Airlines, Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Aeroméxico, Emirates, Delta Air Lines y China Eastern Airlines en el Aeropuerto de Ezeiza, y a Copa Airlines en el Aeropuerto de Rosario.

El viernes, el Gobierno nacional aprobó un nuevo reglamento para asignar espacios a prestadores de rampa en las terminales aéreas de todo el país.

La resolución 65/2025 del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) derogó la resolución 51/25, del 4 de noviembre pasado, que delegaba en los concesionarios la definición de designar lugares.

De esta forma, ahora todas las empresas deberán recibir el mismo trato y, si hubiese muchos prestadores interesados en operar en un aeropuerto, el concesionario deberá presentar el caso ante el Orsna. Fuentes del sector explicaron que ese podría ser el caso en el Aeroparque Jorge Newbery o en Ezeiza, y en algún otro aeropuerto grande, como Córdoba o Mendoza.

En su cuenta de la red social X, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, calificó a la medida como “el broche de oro a la desregulación aerocomercial”.

También remarcó: “A partir de hoy, cualquier empresa que preste servicios de rampa puede operar en cualquier aeropuerto del Sistema Nacional de Aeropuertos (SNA). Quien tenga clientes en un aeropuerto tendrá un espacio asignado en el mismo para la ejecución de sus operaciones; de esta manera nos aseguramos una efectiva provisión y competencia en la oferta de los servicios”.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado Noelia Marcia Guevara - La Nación

“Las empresas de rampa pueden ahora competir por proveer el servicio a una aerolínea sabiendo que el aeropuerto les dará un lugar. Para el usuario, significa que las valijas salgan rápido, sin ser saqueadas y con una menor tarifa del servicio, lo que implica un menor costo del pasaje. Para las empresas, una mejor planificación de sus operaciones, pudiendo reducir tiempos y costos”, agregó.

En los últimos meses, desde el sector aerocomercial había numerosas quejas porque, si bien las empresas de rampa lograban ser autorizadas para operar, no conseguían comenzar a hacerlo.

En el ALTA AGM and Airline Forum, que se celebró en la capital de Perú en octubre pasado, Peter Cerdá, vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y CEO de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), resaltó que el Gobierno de Milei ha publicado normativas y firmado acuerdos bilaterales que estimulan que haya más conectividad y se abran mercados, pero que se necesita que esas normativas se implementen.

Peter Cerdá (IATA)

“En ground handling tenemos la normativa, pero no tenemos la competencia. No se ha puesto en práctica. Hay varias compañías que quieren ingresar al mercado argentino, pero los procesos de aprobación están estancados. Se necesita un trabajo conjunto entre el Gobierno y los aeropuertos”, agregó.

Antes de la autorización a Crossracer Ramp, el gobierno habilitó a Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A., MNZS S.A., Jet Handling FBO S.A., Swissport Argentina S.A. y Acciona Servicios Argentina S.A.