El CEO de LATAM destacó la señal de apertura del gobierno argentino y dijo que analizan oportunidades en el mercado

CIUDAD DE MÉXICO.– El CEO de LATAM, Roberto Alvo, destacó la señal de apertura del gobierno de Javier Milei en materia aerocomercial y aseguró que la compañía analiza nuevas oportunidades en el mercado argentino, aunque aclaró que, por el momento, su prioridad sigue siendo el negocio internacional.

La empresa, que supo operar vuelos de cabotaje en el país, aprovechó el acuerdo de cielos abiertos entre la Argentina y Chile para volver a conectar Buenos Aires con Miami desde el año pasado, mediante un vuelo que parte de Santiago y utiliza derechos de quinta libertad del aire. Según datos de septiembre de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), LATAM fue la aerolínea que más pasajeros internacionales transportó en el mercado argentino, con una participación del 20,02%, seguida por Aerolíneas Argentinas, con el 16,97%.

“Para LATAM, la Argentina es un mercado extremadamente importante. Es el más grande que tenemos al sur de nuestros hubs y siempre ha sido y seguirá siendo fundamental para nuestra red. Hoy tenemos más de 30 vuelos internacionales diarios desde nuestros centros de conexión y vuelos directos, como el de Buenos Aires a Miami”, señaló Alvo durante el 22.º ALTA AGM & Airline Leaders Forum, el principal encuentro de la industria aerocomercial de América Latina y el Caribe.

En ese contexto, destacó la decisión del Gobierno de avanzar con la desregulación del sector. “Es muy buena la señal de apertura que da el gobierno argentino. Hace 20 años, este era un continente totalmente cerrado y hoy prácticamente todas las barreras han caído”, afirmó.

El ejecutivo sostuvo que la eliminación de restricciones permite evaluar alternativas que antes no eran posibles. “Siempre analizamos oportunidades y sabemos que esta reducción de barreras significa que podemos ver opciones que antes simplemente no eran factibles. Ya comunicaremos”, agregó.

Sin embargo, descartó por ahora un regreso al mercado doméstico argentino, del que LATAM se retiró en 2020. “Nuestra prioridad en la Argentina está en el negocio internacional”, aclaró.

El contrapunto por los costos

Alvo compartió la conferencia con Peter Cerdá, presidente de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y vicepresidente regional para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), quien destacó que el Gobierno argentino abrió nuevas instancias de diálogo con las aerolíneas después de varios cortocircuitos por los costos del sector.

Roberto Alvo y Peter Cerdá

En mayo, IATA había cuestionado la decisión de la ANAC de aprobar aumentos en los cargos por los servicios de navegación aérea prestados por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). La entidad calificó la medida como unilateral y pidió suspender su aplicación hasta convocar a una instancia formal de consulta con las compañías.

“A raíz de esos anuncios, tuvimos un diálogo positivo con el Gobierno. Se acordó establecer tres grupos de trabajo que esperamos que permitan una mayor transparencia, sobre todo en la manera en que se gestionan los costos que se cobran a las aerolíneas”, explicó Cerdá.

No obstante, advirtió que la Argentina tiene los costos de navegación aérea más altos de la región. Según precisó, este año se anunció un incremento del 15% en los cargos por sobrevuelo internacional y aterrizaje, que se suma al 18% aplicado el año pasado.

“Si hacemos una comparación con Chile, la Argentina cobra US$2761 por cada 1000 kilómetros, mientras que el país vecino cobra US$228. Estamos hablando de diferencias muy importantes”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que, si bien es necesario mejorar la infraestructura, las inversiones deben discutirse con las compañías. “Lo más importante es tener un diálogo abierto y transparente y conocer cómo se van a realizar las inversiones, porque al final del día quienes las pagan son los pasajeros y las aerolíneas”, afirmó.

Cerdá destacó que durante los últimos cuatro meses se avanzó en la conformación de los grupos de trabajo, que permitirán al sector participar en las discusiones sobre las inversiones y los costos.

El desafío de hacer más accesible el transporte aéreo

Más allá de la situación argentina, ambos ejecutivos coincidieron en que América Latina tiene un importante potencial de crecimiento, aunque advirtieron que los impuestos, las tasas y los costos de infraestructura siguen siendo obstáculos para su desarrollo.

“En países como Brasil, la Argentina o Colombia todavía estamos compitiendo con los autobuses. Una gran parte de la población sigue viajando por vía terrestre”, señaló Cerdá, quien consideró que los gobiernos deberían trabajar junto con las aerolíneas para mejorar la conectividad y fomentar el turismo, en lugar de incrementar la carga impositiva.

Por su parte, Alvo defendió la evolución de las tarifas aéreas y sostuvo que la industria trasladó a los pasajeros las mejoras de eficiencia obtenidas durante las últimas décadas.

“Hoy es mucho más accesible y barato volar que en cualquier otro momento de la historia. La industria ha democratizado el transporte aéreo”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó que en Chile las tarifas promedio, medidas en términos reales, eran hace 25 años dos veces y media más altas que las registradas el año pasado.

“La industria ha hecho su parte. Veamos cuántos pasajeros volaban hace 30 años, cuáles eran las tarifas promedio y qué está sucediendo ahora”, concluyó.